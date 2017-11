BORSE EUROPA in rialzo a massimi da 16 mesi

MILANO, 3 aprile (Reuters) - INDICI ORE 12,08 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3503,4 0,07 3290,52 STOXX EUROPE 600 382,33 0,31 361,42 STOXX BANCHE 178,19 -0,46 170,27 STOXX OIL&GAS 315,17 0,67 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,67 -0,01 269,66 STOXX AUTO 568,79 0,29 542,82 STOXX TLC 304,02 0,46 292,22 STOXX TECH 417,27 0,43 367,87 I mercati azionari del Vecchio Continente sono oggi in rialzo grazie soprattutto ai titoli petroliferi, mentre sul comparto tech pesa il ribasso della britannica Imagination Tech, che ha appena perso il suo più importante cliente, Apple. ** L'indice pan-europeo STOXX 600 segna +0,3% a 382,33 punti e rimane sul livello più alto da dicembre 2015. ** L'indice tedesco Dax è positivo e il britannico Ftse e il francese Cac 40 piatti, l'Ibex spagnolo è in perdita. ** Il comparto del settore petrolio e gas cresce dello 0,6%, dopo aver toccato i livelli più alti da nove settimane e mentre gli investitori hanno acquisito più fiducia in un settore che finora in Europa è tra quelli andati in peggio, con un calo del 2,4%. "Il settore sembra aver toccato il fondo, con il rapporto rischio/premio che che ha curvato in alto nel breve termine", dicono in una nota gli analisti di Goldman Sachs, citando le attese che i Paesi produttori potrebbero accordarsi per maggiori tagli e un picco di accordi nel settore. Il settore petrolifero ha ridotto i guadagni ma resta in territorio positivo. ** Cresce anche il comparto dei materiali estrattivi, +0,4%, grazie all'aumento dei prezzi del rame. ** Banco Popular perde oltre il 5% e manda in negativo il comparto bancario europeo, il peggiore della giornata. Il titolo cala dopo la notizia che un audit interno ha indicato la necessità di un adeguamento dei conti di diversi anni a causa di prestiti dubbi. L'adeguamento si rifletterà sui risultati del primo semestre. "Un altro sviluppo che non aiuta e che serve a poco per ripristinare la fiducia nel bilancio", dicono gli analisti di Jefferies. ** Il titolo di Imagination Tech perde il 60% dopo l'annuncio che Apple rinuncerà alla sua tecnologia grafica nell'iPhone e in altri prodotti. I trader dicono che le pesanti perdite di Imagination condizionano anche il produttore tedesco di chip Dialog Semiconductor, che tra i suoi clienti ha Apple. Dialogo perde il 3,5%. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia