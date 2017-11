CORRETTO-BORSE ASIA-PACIFICO positive in attesa dati Usa, summit Trump-Xi Jinping

(Chiarisce che Shanghai è chiusa. Segue versione corretta) INDICI ORE 8,30 VAR % CHIUS. 2016 ASIA-PAC. 480,83 0,31 426,67 TOKYO 18.983,23 0,39 19.114,37 HONG KONG 24.211,54 0,41 22.000,56 SINGAPORE 3.183,54 0,27 2.880,76 TAIWAN 9.811,52 -0,37 9.253,50 SEUL 2.168,15 0,37 2.026,46 SHANGHAI COMP chiusa 3.103,64 SYDNEY 5.872,70 0,13 5.665,79 MUMBAI 29.781,14 0,54 26.626,46 3 aprile (Reuters) - L'azionario asiatico avvia la settimana in modesto rialzo con gli operatori che continuano ad interrogarsi sugli indirizzi di politica commerciale degli Stati Uniti. L'indice MSCI guadagna lo 0,3% mentre TOKYO ha chiuso in rialzo di 0,4 punti percentuali. I focus principali della settimana sono la pubblicazione dei dati sull'occupazione americana venerdì e il primo incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua controparte cinese Xi Jinping giovedì e venerdì. HONG KONG guadagna lo 0,4%. L'indice Pmi è salito in marzo a 51,8 da 51,6, sopra la soglia di 50 che separa la contrazione dall'espansione. Tra i titoli in evidenza, Kulun Energy balza del 4,3% al massimo dal 6 luglio 2015. Prada +3,4%. SEUL guadagna quasi mezzo punto percentuale, spinta da positivi dati sugli scambi commerciali. LG Electronics balza dell'1,3% dopo sei sedute in calo mentre Hyundai Motor lascia sul campo oltre il 2%. MUMBAI sale dello 0,5% con il gruppo di telecomunicazioni Reliance Industries che mette a segno un +3,8% e tocca il livello più alto da maggio 2008. La controllata Reliance Jio ha annunciato di aver raggiunto quota 72 milioni di clienti paganti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia