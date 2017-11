BORSE EUROPA rimbalzano a metà seduta su risultati, deal

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3446,43 0,27 3290,52 STOXX 600 EUROPE 376,03 0,27 361,42 STOXX BANCHE 177,16 0,6 170,27 STOXX OIL&GAS 304,36 0,17 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,28 0,27 269,66 STOXX AUTO 564,61 0,92 542,82 STOXX TLC 301,25 -0,09 292,22 STOXX TECH 410,49 0,66 367,87 LONDRA, 28 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, rafforzato da risultati positivi e speculazioni sul fronte M&A che hanno consentito ai listini di rimbalzare dal rosso di ieri. ** Alle 12,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,27%, mentre il comparto minerario dopo le perdite di ieri, le peggiori in quattro mesi, guida il rialzo con un +0,8%. ** Wolseley è il titolo migliore del listino europeo con un balzo di oltre il 6% sui massimi da dieci, anni dopo aver annunciato un aumento dei profitti del 25% nel primo semestre grazie ad una notevole crescita nel suo mercato di riferimento, gli Usa. ** La compagnia petrolifera portoghese Edp sale del 4,2% dopo aver detto che acquisterà il resto della sua sussidiaria per le energie rinnovabili Edp Renovaveis. , che schizza di quasi il 10%, aiutando la borsa portoghese a sovraperformare le altre piazze europee con un +2,2%. ** La svizzera Dufry guadagna il 3,5% dopo un report secondo cui la conglomerata cinese Hna sarebbe in colloqui per acquisirne una quota. ** Banco Popular segna +3%, miglior titolo tra le banche, dopo che un giornale spagnolo ha scritto che il nuovo numero uno dell'istituto Emilio Saracho sta pensando di vendere una quota a Libra Group. ** Credit Agricole guadagna il 2,8% dopo che Barclays ha detto di preferire il titolo a quello di Societe Generale. ** Tra i pochi segni meno, Wholesaler Booker perde l'1,9% dopo che due tra i principali azionisti di Tesco si sono opposti al deal da 4,7 miliardi di dollari per rilevarlo. L'AD di Tesco si è detto "completamente impegnato" nel deal. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia