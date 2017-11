BORSE EUROPA deboli con minerari dopo insuccesso Trump

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3429,8 -0,42 3290,52 STOXX 600 EUROPE 374,58 -0,51 361,42 STOXX BANCHE 175,38 -0,97 170,27 STOXX OIL&GAS 304,18 -0,43 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,76 -0,59 269,66 STOXX AUTO 557,11 -0,82 542,82 STOXX TLC 300,86 -0,3 292,22 STOXX TECH 406,89 -0,81 367,87 MILANO, 27 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina, colpito dai ribassi tra minerari e bancari dopo che Donald Trump ha fallito nel suo tentativo di far passare al Congresso il provvedimento di tagli alla sanità, gettando dubbi sulla sua abilità di concretizzare le sue promesse di nuovi stimoli fiscali. ** Alle 12,40 italiane, lo STOXX 600 segna -0,51%. L'indice paneuropeo è salito del 10% dall'elezione di Trump sulle attese di provvedimenti per dare forza all'economia, ma l'insuccesso di ieri potrebbe fiaccare questo trend. ** "Di sicuro (il voto negativo sulla sanità) mette un freno al recente rally", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets. "Ma bisogna vedere se risulterà realmente in una correzione per i mercati o se i trader vorranno aspettare per vedere come andrà con il prossimo provvedimento". ** L'indice del comparto Basic Resources è il peggiore, con un calo di quasi il 2% ai minimi delle ultime due settimane, indebolito dal calo dei prezzi del rame dopo la battuta d'arresto di Trump. I bancari cedono circa l'1%. ** In controtrend, i titoli legati ai metalli preziosi come Randgold e Fresnillo, segnano un progresso di circa l'1%, tra i pochi positivi del paniere oggi, con l'oro considerato come un asset di rifugio in questo momento di calo di appetito per il rischio. ** Nonostante la discesa, lo STOXX resta poco più dell'1% sotto ai minimi degli ultimi 15 mesi e alcuni trader ritengono che le prospettive per l'equity restino positive nella regione. ** Morgan Stanley ha elevato le sue previsioni e i target per gli indici benchmark europei citando una ripresa migliore delle attese e il ritorno dell'inflazione, reiterando un "overweight" sui finanziari. ** International Consolidated Airlines è il titolo peggiore in Europa oggi con un ribasso del 3,6% dopo che Bank of America Merrill Lynch ha tagliato il rating sul proprietario di British Airways a "underperform" da "buy". ** Zodiac Aerospace sale del 2,3% dopo un upgrade da parte di Credit Suisse a "outperform" sull'attesa che Safran rinnoverà il suo bid sull'azienda. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia