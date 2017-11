BORSE EUROPA tengono, banche in rialzo su minori timori voto Francia

INDICI ORE 12,16 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3451,26 0,4 3290,52 STOXX EUROPE 600 378,13 0,12 361,42 STOXX BANCHE 179,78 1,14 170,27 STOXX OIL&GAS 308,45 0,86 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,2 0,27 269,66 STOXX AUTO 562,23 0,12 542,82 STOXX TLC 301,07 0,12 292,22 STOXX TECH 407,42 -0,43 367,87 21 marzo (Reuters) - L'azionario europeo recupera terreno trainato da banche e compagnie petrolifere, sebbene la svedese Fingerprint Cards perda quasi 30% a causa di un ulteriore allarme sui risultati di bilancio. L'indice STOXX 600 sale di 0,1 punti percentuali. I titoli più ciclici tornano alla ribalta mano a mano che i timori sulla Francia si affievoliscono. Il candidato centrista alle elezioni presidenziali, Emmanuel Macron, cementa la sua posizione e, secondo un sondaggio Harris, è risultato il più convincente nel confronto tra i candidati su Tf1. ** Il sottoindice dei bancari sale di oltre l'1%. Bene le banche francesi, con BNP PARIBAS e SOCIETE GENERALE che salgono del 2% e NATIXIS dell'1,4%. ** I migliori rialzi si registrano tra gli istituti italiani, particolarmente sensibili all'evoluzione della situazione Oltralpe. Una eventuale elezione di Marine Le Pen è vista infatti come un rischio per la tenuta dell'euro. Bpm sale del 5%. ** FINGERPRINT CARDS cede quasi il 30%, sui minimi degli ultimi venti mesi. La società ha rivisto al ribasso la stima sul primo trimestre e ha ritirato la guidance per l'intero anno. ** La belga UCB cede il 3% a causa di un downgrade di Jefferies, che ha ridotto la valutazione sul titolo a 'underperform' da 'hold'. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia