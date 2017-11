BORSE EUROPA scendono da massimi 15 mesi con oil e banche deboli

INDICI ORE 12,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3439,96 -0,25 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,77 -0,15 361,42 STOXX BANCHE 178,22 -0,32 170,27 STOXX OIL&GAS 306,11 -1,02 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,4 0,07 269,66 STOXX AUTO 560,87 -0,33 542,82 STOXX TLC 302,15 -0,15 292,22 STOXX TECH 408,19 -0,12 367,87 MILANO, 20 marzo (Reuters) - L'azionario europeo scende dai missimi degli ultimi 15 mesi a metà seduta, con il calo dei prezzi del petrolio che pesa sui titoli legati all'oil e Deutsche Bank che trascina giù i bancari ad un giorno dall'inizio dell'auemnto di capitale da 8 miliardi di euro. ** Alle 12,25 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,15% dopo aver raggiunto il massimo da dicembre 2015 la scorsa settimana in un rally dettato da dati macro positivi, buone trimestrali e speculazioni sul fronte M&A. ** Prevale però la cautela tra gli investitori dopo che il G20 nel fine settimana non ha raggiunto un accordo sul commercio globale, con il neopresidente Usa Donald Trump fautore di un nuovo protezionismo. ** Nonostante il mood prudente, alcuni operatori restano prositivi sul fronte equity europeo. ** Il comparto oil and gas è il più debole oggi con un calo superiore all'1%, mentre scendono i prezzi del greggio sull'aumento dell'attività di estrazione in Usa e un'offerta stabile dai Paesi Opec. ** Total e BP registrano perdite intorno all'1%. ** Anche le banche sono sotto pressione. ** Deutsche Bank cede il 2% dopo la diffusione di una serie di dettagli sull'aumento di capitale da 8 miliardi di euro, il quarto dal 2010, che si apre domani fino al 6 aprile. ** Pesa anche il calo dell'1,3% di UBS a seguito di una controversia giudiziaria in Francia. ** Vodafone sale dello 0,2%. Il gruppo di tlc fonderà le proprie attività in India con quelle di Idea Cellular nell'ambito di un deal da 23 mld di dollari. ** Ingenico guadagna fino al 5% poi ripiega a +3% dopo che Atos ha negato formalmente di stare preparando un'offerta per la compagnia francese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia