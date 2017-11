BORSE EUROPA contrastate, giù utility e auto, ripiegano banche

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3450,33 0,3 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,87 0,04 361,42 STOXX BANCHE 179,75 -0,1 170,27 STOXX OIL&GAS 310,21 0,37 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,29 0,34 269,66 STOXX AUTO 562,19 -0,58 542,82 STOXX TLC 301,29 0,42 292,22 STOXX TECH 407,79 0,19 367,87 MILANO, 17 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è contrastato a metà seduta, con utility e auto in ribasso e banche che ripiegano dopo un'iniziale salita su speculazioni relative al timing di un possibile rialzo dei tassi da parte della Bce. Ewald Nowotny, membro del board Bce, ha detto che la banca centrale deciderà più avanti se aumentare i tassi prima o dopo aver concluso il suo programma di acquisto di bond. Alle 12,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 è sostanzialmente piatto, dopo i guadagni visti stamattina, pur avviandosi a chiudere in rialzo la settimana. Il comparto bancario dell'eurozona, i cui margini beneficiano di tassi in crescita, ripiega e cede alla stessa ora lo 0,1% dopo i progressi registrati in mattinata. Intanto, i mercati monetari dell'area euro mostrano un 80% di possibilità che la Bce alzi i tassi nella riunione di dicembre, rispetto al 60% di una settimana fa. Le utilities, che tendono a scendere quando tassi e rendimenti sono in aumento in quanto il dividendo pagato dal settore diviene meno attrattivo, cedono lo 0,7%, mentre le auto lo 0,8. Tra i titoli più penalizzati, Volkswagen, Porsche e BMW, che registrano ribassi tra l'1,2% e l'1,6%. Tullow Oil crolla del 15%, peggior titolo dello STOXX, dopo aver annunciato una vendita di titoli per 607 milioni di sterline per ridurre il debito. Berkeley Group sale invece quasi del 6% ai massimi dalla Brexit, dopo aver annunciato risultati nella parte alta delle stime. Il titolo tedesco Fraport guadagna il 2,5% dopo che il mercato ha accolto positivamente la guidance per il 2017. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia