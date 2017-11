BORSE EUROPA poco mosse, su minerari, pesa calo oil

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3414,35 -0,06 3290,52 STOXX 600 EUROPE 373,94 0,19 361,42 STOXX BANCHE 178,56 -0,1 170,27 STOXX OIL&GAS 307,41 -0,2 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,8 0,15 269,66 STOXX AUTO 559,72 0,2 542,82 STOXX TLC 296,88 -0,19 292,22 STOXX TECH 402,02 0,27 367,87 MILANO, 13 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta con i minerari che sostengono i listini nonostante il ribasso dei titoli dell'oil, mentre la vivacità mostrata sul fronte M&A aiuta oggi in particolare le mid-cap. ** Gli investitori restano cauti in attesa delle elezioni in Olanda mercoledì 15, del prospettato rialzo dei tassi Usa e dell'incontro del G20 in calendario venerdì a Baden Baden. ** Alle 12,30 italiane, il paneuropeo Stoxx 600 segna un +0,2% circa, mentre il comparto minerario sovraperforma nettamente con un +2,7%, dopo sette sedute in rosso, grazie al rialzo del prezzo del rame e al ribasso del dollaro. ** Rio Tinto, Glencore e BHP Billiton registrano rialzi compresi tra il 2,6 e il 3,5%. ** Il calo del greggio, che estende le recenti perdite toccando il minimo da tre mesi, pesa in particolare su società come BP, Total ed Eni che cedono in media l'1%. ** Il ribasso dell'indice settoriale Oil and Gas è tuttavia limitato a un -0,2%, con l'attività di M&A a fornire un qualche supporto. ** Il titolo petrolifero Amec Foster Wheeler schizza del 14%, migliore dello STOXX 600, dopo che la rivale John Wood Group ha avanzato sull'azienda un'offerta all-share per 2,2 mld di sterline. ** Anche la britannica Bovis Homes è in salita dopo un approccio da parte di Galliford Try per un possibile merger. Bovis balza del 7,6%, portando l'indice delle mid-cap inglesi ad un nuovo record stamani. ** Tra i titoli in ribasso, l'alimentare svizzera Aryzta che cede il 7,4% dopo aver riportato un calo nei profitti netti. ** Sempre sul fronte dei risultati, Innogy cede l'1,4% con i trader che citano un outlook scoraggiante per il più grosso gruppo dell'energia tedesca. ** Tra gli altri titoli interessanti oggi, Hsbc, la più grande banca europea, guadagna lo 0,8% dopo aver nominato presidente al posto di Douglas Flint, un outsider come Marl Tucker, ex numero uno dell'assicurativa AIA . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia