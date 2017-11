BORSE EUROPA, banche ai massimi da gennaio trainano mercati

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3436,46 0,78 3290,52 STOXX EUROPE 600 374,56 0,45 361,42 STOXX BANCHE 179,66 1,29 170,27 STOXX OIL&GAS 307,59 0,96 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,45 0,38 269,66 STOXX AUTO 564,36 0,92 542,82 STOXX TLC 299,13 1,22 292,22 STOXX TECH 403,27 0,64 367,87 MILANO, 10 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è trainato dal settore bancario che è tornato ai massimi raggiunti a fine gennaio dopo le ottimistiche dichiarazioni del presidente della Bce sulle condizioni economiche. Sul mercato c'è attesa per i dati che saranno pubblicati oggi sull'andamento dell'occupazione Usa. ** Alle 11,54 italiane lo STOXX 600 cresce dello 0,46%, con tutti gli indici di comparto con il segno positivo davanti e le banche sopra all'unità. ** Il gruppo telefonico BT guadagna oltre il 4% dopo che l'azienda ha raggiunto un accordo con il regolatore del settore sulla separazione della rete . ** Sul fronte negativo, si distingono i titoli di Segro. La società di sviluppo immobiliare ha annunciato un aumento di capitale diluitivo per acquistare dal partner la metà di Airport Property Partnership che non detiene. L'aumento di capitale ha preoccupato il mercato e spinto i titoli al minimo degli ultimi 8 mesi (oltre il -4%). ** Nel comparto energia, che recupera dal minimo del trimestre fatto registrare ieri, Royal Dutch Shell viagga sopra l'1,44% e Total oltre l'unità. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia