BORSE EUROPA deboli a metà seduta, Akzo Nobel in controtendenza

INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3386,85 -0,08 3290,52 STOXX 600 EUROPE 371,33 -0,34 361,42 STOXX BANCHE 175,95 0,3 170,27 STOXX OIL&GAS 301,38 -2,6 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,68 0,2 269,66 STOXX AUTO 556,59 -1,49 542,82 STOXX TLC 294,2 0,15 292,22 STOXX TECH 398,54 -0,31 367,87 MILANO, 9 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina, appesantito dal calo dei petroliferi e da update poco soddisfacenti da parte di alcune società, mentre Akzo Nobel sale in controtendenza dopo aver rigettato un bid da parte della rivale Usa PPG. ** Alle 12,35 italiane lo STOXX 600 segna -0,34%, con i titoli legati all'energia che segnano il passo sul ribasso dei prezzi del greggio ai minimi dell'anno ieri. ** Akzo Nobel balza del 12% ai massimi da due anni, miglior nome del paniere europeo oggi. Secondo il gruppo olandese l'offerta di PPG sottovaluta la compagnia che guarda a questo punto alla possibile quotazione o alla vendita solo del suo comparto chimico. ** Sul fronte negativo, la peggiore è Domino's Pizza che cede l'11% dopo risultati deludenti. ** Sulla sua scia, positive anche la britannica Morrisons, che pure è stata cauta nel suo outlook, e la francese Carrefour, che ha riportato un profitto operativo minore delle attese. ** Gli investitori attendono anche le decisioni della Bce sui tassi oggi, visti invariati anche se la banca centrale potrebbe mostrarsi meno "colomba" dopo i dati macro forti degli ultimi giorni. ** Nel comparto energia, Royal Dutch Shell e Total perdono oltre il 2%. I finanziari vanno meglio, sostenuti dalle possibilità di una stretta monetaria in Usa la prossima settimana e dall'update ai conti di Aviva.