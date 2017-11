BORSE EUROPA stagnanti dopo rally ieri, Melrose e Subsea brillano

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3384,89 -0,16 3290,52 STOXX EUROPE 600 375,44 -0,07 361,42 STOXX BANCHE 174,72 -0,21 170,27 STOXX OIL&GAS 314,58 0,47 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,77 -0,08 269,66 STOXX AUTO 565,8 0,13 542,82 STOXX TLC 294,23 -0,17 292,22 STOXX TECH 400,81 -0,15 367,87 I mercati azionari europei sono sostanzialmente piatti dopo il rally di ieri, anche se la britannica Melrose e la norvegese Subsea registrano forti guadagni a seguito dei buoni risultati. Alle 11,45 l'indice pan-europeo di borsa STOXX 600 perde lo 0,07%. Il comparto delle utility è quello che più positivo, mentre l'immobiliare registra le perdite maggiori. Londra è piatta, come Francoforte, Parigi lievemente positiva, Madrid in perdita. Intanto la stagione europea dei risultati trimestrali si avvia a conclusione con dati finora generalmente positivi. "Con il 75% delle aziende che hanno già comunicato i risultati, gli utili per azione del quarto trimestre risultano nello STOXX 600 mediamente in crescita del 12,1% anno su anno, miglior risultato dallo stesso periodo del 2013", dicono gli analisti di Deutsche Bank. ** L'azienda britannica di ingegneristica Melrose Industries guadagna quasi l'11% dopo che le entrate annuali sono più che triplicate, grazie anche all'acquisizione del produttore Usa di condizionatori d'aria Nortek Industries. ** Subsea 7, azienda norvegese di servizi petroliferi, risale del 10,5% circa dopo aver registrato profitti trimestrali superiori alle attese e aver annunciato un dividendo speciale. ** Engie, azienda francese del gas e dell'energia, guadagna oltre il 6% e si avvia a mettere a segno la sua migliore performance giornaliera in borsa in quasi cinque anni e mezzo, dopo aver registrato profitti per il 2016 in linea con le attese degli analisti. ** I test positivi su alcuni farmaci aiutano la svizzera Roche a guadagnare il 5,2%, maggior rialzo giornaliero del titolo in otto anni. I medicinali Perjeta e hanno ridotto la ricorrenza del tumore al seno. ** La francese JC Decaux, specializzata in advertising, guadagna quasi il 4% dopo risultati superiori alle attese degli analisti. Il titolo ha raggiunto il livello più alto da giugno 2016. ** L'azienda britannica di outsourcing Capita perde invece il 7,5% dopo i risultati deludenti e l'annuncio delle dimissioni del Ceo. ** Il costruttore britannico Travis Perkins perde il 7,7% dopo il calo dei profitti dovuto alla debole performance nel settore dell'idraulica e del riscaldamento ** E perde terreno anche Adecco (-3,6%), nonostante i profitti del quarto trimestre migliori delle attese. (Helen Reid) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia