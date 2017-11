BORSE EUROPA stabili a metà seduta, STOXX verso chiusura mese in rialzo

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3309,99 0,02 3290,52 STOXX 600 EUROPE 369,66 0,04 361,42 STOXX BANCHE 169,72 0,24 170,27 STOXX OIL&GAS 307,16 -0,05 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 268,51 -0,02 269,66 STOXX AUTO 553,9 0,12 542,82 STOXX TLC 292,55 -0,08 292,22 STOXX TECH 394,72 -0,26 367,87 LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, con alcuni titoli come GKN e Meggitt in evidenza per il loro buon rialzo a seguito di risultati incoraggianti. ** Alle 12,10 italiane lo STOXX Europe 600 è in marginale salita (+0,04%). L'indice paneuropeo guadagna circa il 2,7% a febbraio dopo il bilancio negativo di gennaio. ** I minerari perdono terreno (-1%) fiaccati dalla discesa dei prezzi dei principali metalli come rame, alluminio e oro. BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto e Randgold Resources cedono tra lo 0,7 e il 2,6%. ** Fresnillo segna -1,5%, nonostante un balzo sia nei profitti che nell'output, su prese di profitto. ** A fare da contrappeso alla debolezza di titoli legati alle materie prime, Meggitt schizza di oltre l'11%, miglior titolo dello STOXX, dopo aver annunciato un progresso del 13% nei suoi profitti e aumentato il dividendo. ** Il gruppo di ingegneria britannica GKN sale del 6,6% dopo aver riportato profitti pre-tasse in aumento del 12%, oltre le attese di mercato, ed annunciato una livello di crescita più veloce del previsto nel 2017. ** Ferrovial guadagna quasi il 5% su risultati soddisfacenti. ** Moneysupermarket.com e Aalberts Industries cedono rispettivamente il 5,2 e il 5% con gli investitori che hanno storto il naso per le loro trimestrali. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia