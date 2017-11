BORSE EUROPA deboli con assicurativi e operatori piattaforme scambio

INDICI ORE 13,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3309,33 0,16 3290,52 STOXX 600 EUROPE 369,06 -0,26 361,42 STOXX BANCHE 169,54 -0,06 170,27 STOXX OIL&GAS 307,4 -0,24 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 268,67 -0,53 269,66 STOXX AUTO 553,1 -0,14 542,82 STOXX TLC 292,71 -0,75 292,22 STOXX TECH 395,57 0,08 367,87 MILANO, 27 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà mattina appesantito dal calo degli assicurativi, mentre i titoli degli operatori delle piattaforme di scambio perdono terreno dopo che è fallito il progetto di fusione tra London Stock Exchange e Deutsche Boerse. Alle 13,10 italiane lo STOXX Europe 600 cede lo 0,26% dopo le forti perdite di ieri che hanno visto l'indice ai minimi da tre settimane. Generali segna un ribasso di quasi il 4%, peggior titolo del paniere europeo, dopo che Intesa Sanpaolo ha fatto sapere nel tardo pomeriggio di venerdì che rinunciava alla possibilità di un tie up. Allianz e AXA, viste come potenzialmente interessate agli asset del Leone di Trieste, registrano rispettivamente +0,1% e -0,5%. Nel comparto in Gran Bretagna, Admiral e Direct Line sono sotto pressione dopo che il governo inglese ha annunciato nuove regole per il settore definite dagli addetti ai lavori "pazze". London Stock Exchange e Deutsche Boerse segnano decrementi superiori al 3%. Ieri sera LSE ha annunciato che il progetto di merger con i tedeschi con ogni probabilità sarà respinto dalla Commissione Ue. Tra gli altri operatori quotati, Euronext perde quasi il 3% e BME è piatta. Adidas sale invece del 3,4% dopo che UBS e RBC hanno alzato iloro rating sul titolo, primo upgrade in sette mesi. Bene anche Rotork e Bunzl dopo update soddisfacenti ai loro conti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia