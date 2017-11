BORSE EUROPA positive, banche a massimi da 3 settimane

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3321,75 0,39 3290,52 STOXX EUROPE 600 371,12 0,25 361,42 STOXX BANCHE 178,17 1,28 170,27 STOXX OIL&GAS 313,53 0,15 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,43 0,18 269,66 STOXX AUTO 562,16 -0,09 542,82 STOXX TLC 286,55 0,49 292,22 STOXX TECH 387,71 -0,33 367,87 LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono positive nella seduta odierna, nuovamente dominata dai risultati, con il titolo della banca francese Credit Agricole che guida il rialzo del settore. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,55 italiane sale dello 0,25% a 371,12 punti. L'indice dei bancari guadagna l'1,28%. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,18%, il britannico FTSE 100 dello 0,28% e il francese CAC 40 dello 0,34%. ** Il titolo Credit Agricole guadagna il 4,7%, dopo che la maggiore banca retail francese è andata meglio del previsto, con un calo degli utili inferiore alle attese nel quarto trimestre. ** A spingere il settore bancario anche le parole della presidente della Fed Janet Yellen: ieri ha detto che la banca centrale Usa probabilmente avrà bisogno di alzare i tassi di interesse a una delle prossime riunioni. I tassi bassi mettono pressione sui margini bancari. ** Il produttore finlandese di packaging Huhtamaki guadagna l'8,2% dopo i risultati. ** Il produttore di birra Heineken sale del 4% dopo aver confermato l'obiettivo relativo al margine. ** Tra i titoli in controtrend, TUI è quello che perde di più dopo i risultati, a -5,9%. ** Il provider svizzero di software Temenos perde il 5,4% dopo i risultati e dopo aver annunciato la proposta di acquistare l'australiana Rubik Financial. ** In territorio negativo dopo i risultati anche la compagnia assicurativa Ageas (-4,6%), la società di attrezzature mediche Gerresheimer (-4,1%) e il produttore di vernici Akzo Nobel (-3,3%). Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia