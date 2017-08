BORSE EUROPA in rialzo grazie a trimestrali, forti Storebrand e Vinci

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,51 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3242,82 0,22 3290,52 STOXX 600 EUROPE 364,42 0,46 361,42 STOXX BANCHE 172,67 -0,28 170,27 STOXX OIL&GAS 305,3 -0,32 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 268,91 0,58 269,66 STOXX AUTO 544,82 0,65 542,82 STOXX TLC 280,33 0,23 292,22 STOXX TECH 384,25 0,72 367,87 Le borse europee sono oggi in rialzo grazie al comparto dell'industria estrattiva e delle costruzioni, in una giornata positiva dal punto di vista dei risultati aziendali. Alle 11,50 ora italiana l'indice pan-europeo STOXX 600 sale di quasi lo 0,5%, anche se le singole borse sono miste, con Milano in calo e Londra piatta, Francoforte, Parigi e Madrid in rialzo. ** Il titolo delle assicurazioni norvegesi Storebrand balza di quasi il 5% dopo aver toccato i massimi da nove anni: è l'effetto dei profitti che hanno superato le previsioni e della distribuzione del primo dividendo in sei anni. ** Il costruttore e concessionario autostradale francese Vinci guadagna oltre il 4% dopo i risultati diffusi ieri, a mercato chiuso. L'azienda ha aumentato il dividendo e anche le previsioni sul fatturato per il 2017 e sul traffico per le autostrade che gestisce. ** Il produttore di turbine eoliche danesi Vestas Wind sale di oltre il 2,5% dopo aver registrato un aumento degli ordini maggiore delle attese. ** La tedesca Lufthansa vola alla borsa di Francoforte dopo che Societe Generale ha alzato il titolo al "buy". La controllata Eurowings ieri ha acconsentito a una mediazione sindacale con il personale viaggiante. ** Il costruttore spagnolo ACS è in rialzo di oltre il 4% dopo che il contractor australiano Cimic Group Ltd ha annunciato un forte 2017 e ha registrato un aumento dell'11,5% nei profitti annui. ** L'indice di settore delle costruzioni guadagna oltre l'1,4%. Ha rallentato invece quello dell'industria estrattiva con Antofagasta e Rio Tinto che restano comunque tra i titoli in maggiore rialzo, mentre i prezzi del rame salgono verso i massimi da due mesi sull'onda dei timori per le scorte. ** Sono in ribasso, invece, diversi gruppi scandinavi. Il gruppo navale e petrolifero danese A.P. Moeller-Maersk perde quasi il 5% dopo che i profitti del terzo quadrimestre sono risultati inferiori alle attese e anche dopo l'annuncio del ritiro del presidente. ** La svedese Handelsbanken perde quasi il 4% (e si muove verso la peggiore perdita quotidiana in sei mesi) dopo la delusione sui profitti. ** Il gigante danese della birra Carlsberg perde il 2,4% dopo aver mancato le previsioni sulle vendite del quarto trimestre. ** La britannica Tullow Oil perde oltre il 5% dopo aver annunciato di essere in rosso per il terzo anno consecutivo a causa delle perdite dovute alle esplorazioni. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia