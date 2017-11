BORSE EUROPA positive su risultati solidi, giù Ryanair

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3279,26 0,19 3290,52 STOXX 600 EUROPE 364,81 0,2 361,42 STOXX BANCHE 176,95 0,08 170,27 STOXX OIL&GAS 314,15 0,45 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,36 0,23 269,66 STOXX AUTO 550,69 -0,19 542,82 STOXX TLC 283,33 0,33 292,22 STOXX TECH 381,4 -0,03 367,87 L'azionario europeo è positivo con scambi nervosi questa mattina, dopo risultati corporate migliori delle attese, mentre Ryanair scende in controtendenza dopo un update poco soddisfacente dei conti. ** Alle 12,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 index segna +0,2%, dopo un'apertura in lieve calo, sostenuto in particolare dai titoli minerari mentre resta debole il comparto auto. ** La britannica Randgold Resources sale del 3,5%, tra i titoli migliori dello STOXX, dopo aver registrato un aumento del 76% nei profitti del quarto trimestre e annunciato un progresso del dividendo annuo. ** Altri titoli legati alle materie prime sono oggetto di acquisti oggi, con Fresnillo e Centamin che vedono un rialzo di circa l'1%, grazie al rincaro dell'oro per il terzo giorno consecutivo, su acquisti tecnici e debolezza del dollaro. ** Alle 12,15 italiane l'indice del comparto materie prime registra una rialzo di +0,7%, miglior settore in Europa. ** Tra gli altri titoli da segnalare, la svizzera DKSH balza di oltre l'8% ai massimi da aprile 2015, dopo risultati migliori delle attese di mercato. ** Anche il petrolifero norvegese Aker BP sale del 4,6% dopo una trimestrale oltre le previsioni. ** Ryanair invece cede più del 2% dopo un update negativo ai conti del quarto trimestre. ** Volkswagen anche è debole, dopo assere stato citato in giudizio dal un grosso cliente tedesco per lo scandalo emissioni. ** Il suo ribasso deprime tutto il settore auto che alle 12,15 italiane scende quasi dello 0,2%. ** Alla stessa ora il CAC francese registra +0,22%, noncurante dei timori legati alla corsa all'Eliseo che invece stanno pesando sul mercato obbligazionario. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia