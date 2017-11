BORSE EUROPA positive su risultati solidi, giù minerari

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3274,9 0,65 3290,52 STOXX EUROPE 600 364,18 0,62 361,42 STOXX BANCHE 176,23 0,97 170,27 STOXX OIL&GAS 311,76 1,07 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 269,72 1,44 269,66 STOXX AUTO 554 0,84 542,82 STOXX TLC 281,78 0,32 292,22 STOXX TECH 383,33 0,62 367,87 MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono positive, grazie a buoni risultati e dati economici positivi, mentre i minerari risentono della debolezza dei prezzi dei metalli. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,40 italiane sale dello 0,62% a 364,18 punti, dopo le perdite nella seduta di ieri. Per la settimana, l'indice perde a ora circa 0,7%, con la cautela relativa all'impatto delle politiche di Donald Trump che ha interrotto il rally degli asset rischiosi. ** Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,25%, il britannico FTSE 100 dello 0,53% e il francese CAC 40 dello 0,82%. ** L'indagine Pmi pubblicata in mattinata mostra che le imprese della zona euro hanno iniziato il 2017 aumentando l'attività allo stesso ritmo registrato a dicembre, ai massimi da diversi anni, e una crescita più rapida nella domanda fa ben sperare per il futuro. ** Secondo JP Morgan, la crescita dei risultati in Europa è la più alta da oltre due anni, trasversale ai vari settori. ** Il titolo migliore è quello della compagnia assicurativa britannica Beazley, che sale dell'8,8% dopo un aumento sopra le attese dell'utile pretasse annuale. ** Risultati positivi spingono anche la svedese Hexpol, che produce mescole in gomma, e il gruppo di costruzioni svedese Skanska, che salgono rispettivamente del 6,1% e del 5,3%. ** Il titolo della spagnola Banco Popular lascia sul terreno il 5% circa dopo avere riportato una perdita record di 3,5 miliardi di euro nel 2016. ** Il settore che registra il calo maggiore in Europa oggi è quello dei minerari, in calo del 2,1%. I prezzi del rame sono scesi dopo che la Cina ha alzato i tassi di interesse, sollevando nei mercati dei metalli il timore che un'erosione della liquidità a basso costo possa frenare la crescita economica. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia