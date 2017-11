BORSE EUROPA in calo su commodity e banche

MILANO, 30 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3275,4 -0,85 3290,52 STOXX EUROPE 600 363,75 -0,72 361,42 STOXX BANCHE 176,32 -1,01 170,27 STOXX OIL&GAS 313,11 -1,08 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 267,97 -1,28 269,66 STOXX AUTO 555,3 -0,96 542,82 STOXX TLC 284,91 0,14 292,22 STOXX TECH 375,52 -0,18 367,87 I mercati azionari europei oggi sono in calo, appesantiti dai titoli legati alle commodity e da quelli bancari, anche se le ipotesi su fusioni e acquisizioni danno un po' di slancio a Vodafone, uno degli stock migliori della giornata. Francoforte, Londra e Parigi sono tutte nettamente negative. L'indice pan-europeo di borsa STOXX 600 perde lo 0,7% alle 12,40 circa, mentre il clima tra gli investitori è peggiorato dopo l'ordine esecutivo emesso dal presidente Usa Donald Trump per bloccare gli ingressi dei cittadini di alcuni paesi musulmani, aumentando i timori sull'impatto delle sue politiche sul commercio mondiale e l'economia. Ma nonostante le perdite, l'indice è ancora positivo di circa lo 0,5% per gennaio, e potrebbe archiviare il terzo mese consecutivo in rialzo. L'aumento registrato nelle ultime settimane rifletteva l'ottimismo sui piani di Trump per rilanciare l'economia con tagli alle tasse e deregulation, nonché il buon avvio della stagione dei guadagni e le crescenti ipotesi di fusioni. ** Vodafone cresce del 2,6%, dopo che il gruppo telefonico britannico ha reso noto il negoziato sulla fusione tra la propria unità indiana con Idea, in un accordo fatto tutto in azioni, che potrebbe contribuire a contrastare la concorrenza. "Bisognava fare qualcosa e questa fusione potrebbe essere il modo per rafforzare la mano di Vodafone nella guerra dei prezzi in India", dice in una nota l'analista di ETX Capital Neil Wilson. ** Oggi i negoziati in corso su fusioni e acquisizioni stanno aiutando la società britannica di engineering Atkins WS , che cresce del 5% sulla notizia della proposta di fusione da 4 miliardi di dollari da parte dell'americana CH2M. Ma le notizie positive sono comunque oscurate dalla debolezza del comparto petrolio e gas e di quello estrattivo, dopo che i prezzi del greggio sono in ribasso e il rame è sceso dai picchi massimi delle ultime otto settimane. ** BP, Total e Royal Dutch Shell sono tutte in perdita, mentre la società di stoccaggio di prodotti petroliferi Vopak e la società di raffineria Neste perdono pesantemente dopo il downgrade di Goldman Sachs. ** Risente dell'upgrade di UBS la tedesca Software , che cresce di oltre il 6%. ** Le banche sono in perdita, anche a seguito del calo di UniCredit (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia