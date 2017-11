BORSE EUROPA a massimi da un anno su M&A

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3336,41 0,31 3290,52 STOXX 600 EUROPE 368,33 0,47 361,42 STOXX BANCHE 181,95 1,57 170,27 STOXX OIL&GAS 319,44 0,13 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,88 1,02 269,66 STOXX AUTO 568,62 -0,21 542,82 STOXX TLC 285,46 0,13 292,22 STOXX TECH 375,67 0,63 367,87 LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo si porta ai massimi da un anno a metà seduta, sostenuto dall'ottimismo dovuto a movimenti di acquisizione e merger, con il deal da 30 mld di dollari di Johnson & Johnson's per comprare Actelion che fa balzare il titolo. Actelion sale del 20% dopo la mossa del gigante della sanità Usa. "Penso che vedremo altre mosse di questo genere, con molte aziende che vogliono fondersi o fare acquisizioni finanziandosi con con i bassi rendimenti dei bond ", commenta Christian Stocker, strategist di UniCredit a Monaco. "Sono molto positivo sull'azionario europeo nel primo trimestre, con molti settori, soprattutto finanziari e industriali, che vedono un aumento dei loro utili". Alle 11,50 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,47% sui massimi da dicembre 2015. Alla stessa ora il DAX registra il livello massimo da maggio (+0,49%). Il sentiment è migliorato dopo che il Dow è salito oltre i 20.000 punti su risultati societari solidi e sull'ottimismo generale innescato dal neopresidente Usa Donald Trump. Tra i titoli in evidenza, STMicroelectronics mette a segno una salita superiore al 6,5% dopo una trimestrale in linea con le attese. Diageo guadagna quasi il 5% dopo vendite di distillati e alcolici superiori alle stime. Intrum Justitia sale di poco meno 6% dopo profitti oltre le previsioni nel quarto trimestre. Risultati negativi spingono invece al ribasso Daily Mail e General Trust (-7%), peggior titolo del paniere europeo oggi, dopo il taglio delle revenues della divisione Information colpita dal rallentamento del mercarto britannico Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia