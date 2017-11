BORSE EUROPA negative con banche a metà seduta

MILANO, 23 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3286,8 -0,38 3290,52 STOXX 600 EUROPE 361,87 -0,2 361,42 STOXX BANCHE 172,33 -1,07 170,27 STOXX OIL&GAS 317,69 -0,62 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,12 -0,16 269,66 STOXX AUTO 554,76 0,02 542,82 STOXX TLC 295,43 -0,6 292,22 STOXX TECH 369,94 -0,48 367,87 Le borse europee sono deboli oggi a metà seduta, appesantite dal calo del comparto bancario e dal profit warning di Essentra . Alle 12,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,2%, estendendo il ribasso della scorsa settimana con i mercati che hanno reagito al discorso di inaugurazione dai toni protezionistici di Donald Trump alla Casa Bianca. ** "La risposta dei mercati al discorso di Trump è stata disincantata", commenta Alexander Aldinger, analista di BayernLB. "Anche se il discorso è stato radicale per un presidente alla sua inaugurazione di insediamento, è stato comunque relativamente moderato per gli standard di Trump". ** Essentra cede oltre il 5%, peggior titolo dello Stoxx, dopo aver annunciato che il suo margine operativo annuo sarà sotto o nella parte bassa delle attese. ** Generali balza invece di più del 5% dopo le speculazioni, secondo cui Intesa San Paolo e la tedesca Allianz sarebbero interessate ad acquisirla, uscite sulla Stampa nei giorni scorsi. Allianz cede lo 0,5% mentre Intesa quasi il 2%, contribuendo a portare al ribasso l'intero comparto banche che cede circa l'1%. ** Speculazioni su un possibile merger, uscite sul Sunday Times, sostengono i titoli immobiliari inglesi Bovis Homes Group e Berkeley Group Holdings, in rialzo rispettivamente del 3,9 e dell'1,7%. ** Tra gli altri titoli in movimento, SGS cede l'1,2% dopo un inaspettato calo dei profitti netti annui. ** Philips Lighting perde l'1% dopo utili deludenti nel quarto trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia