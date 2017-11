BORSE EUROPA ritracciano, rally Zodiac Aerospace dopo offerta Safran

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3291,07 -0,09 3290,52 STOXX EUROPE 600 362,42 -0,18 361,42 STOXX BANCHE 173,08 0,27 170,27 STOXX OIL&GAS 317,87 -0,91 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 264,68 0,19 269,66 STOXX AUTO 553,45 0,23 542,82 STOXX TLC 294,38 -0,66 292,22 STOXX TECH 371,29 -0,42 367,87 LONDRA, 19 gennaio (Reuters) - Le borse europee stamani ritracciano moderatamente, nonostante il rally del titolo Zodiac Aerospace dopo un'offerta di takeover e il rialzo di Moneysupermarket sulla scia di buoni risultati. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,15 italiane scende dello 0,18% a 362,42 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX scende dello 0,04%, il britannico FTSE 100 dello 0,62% e il francese CAC 40 dello 0,13%. "Stiamo entrando nella stagione dei risultati, e non penso che sarà una delle migliori. Penso che assisteremo a quanto già accaduto nell'ultimo trimestre, molto irregolare per diversi settori", commenta Ken Odeluga, market analyst di City Index. Al centro dell'attenzione degli investitori anche la riunione odierna della Bce, che dovrebbe mantenere invariata la politica monetaria. Nella notte la presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, ha segnalato che la banca centrale statunitense è pronta a seguire un percorso stabile di rialzi dei tassi di interesse. ** Zodiac Aerospace sale del 22% dopo che la francese Safran (che guadagna l'1,25%) ha offerto 9 miliardi di dollari per acquisire il produttore di sedili per aerei. "Finanziariamente l'acquisizione di Zodiac sembra piuttosto attraente dal nostro punto di vista. Ci spingiamo (a suggerire) che il pianificato dividendo speciale potrebbe anche supportare nel breve termine il prezzo del titolo Safran", dice in una nota Sandy Morris, equity analyst di Jefferies. ** Ricavi del quarto trimestre e dell'intero anno sopra le attese spingono Moneysupermarket.com, che guadagna il 5,5% e ha raggiunto nel corso della mattinata il livello più alto da marzo 2016. ** Il retailer alimentare belga-olandese Koninklijke Ahold Delhaize sale del 3,4% dopo avere annunciato un buon risultato di vendita nel quarto trimestre. ** Sono stati accolti con poco entusiasmo i risultati di Royal Mail, titolo che perde quasi il 5% e pesa sull'indice delle blue chip londinesi FTSE 100 (-0,6%). ** I downgrade pesano su Gemalto (-3,9%), Ingenico (-3,3%) e Rightmove (-2,4%). Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia