BORSE EUROPA positive con auto, Londra su nuovi record

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3303,56 0,51 3290,52 FTSEUROFIRST300 1439,91 0,5 361,42 STOXX BANCHE 173,33 0,76 170,27 STOXX OIL&GAS 323,72 0,13 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 267,95 0,59 269,66 STOXX AUTO 554,42 0,23 542,82 STOXX TLC 300,06 0,31 292,22 STOXX TECH 370,8 0,56 367,87 LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo sale questa mattina, sostenuto in particolare dai titoli dell'auto, mentre Londra si avvia al record della quattordicesima sessione di rialzo e su livelli mai toccati prima. ** In netta controtendenza, il titolo media francese Technicolor crolla del 18% -- peggior performance giornaliera di sempre -- dopo aver emesso un profit warning. ** Il comparto auto europeo sale di quasi il 2% aiutato dalla risalita di Fiat Chrysler Automobiles (+5%) in recupero dopo il -16% seguito ieri alle accuse dell'agenzia statunitense Epa (Environmental Protection Agency) secondo cui la casa italo-americana avrebbe utilizzato un software per truccare le emissioni dei motori diesel. ** Anche il settore bancario è positivo con gli investitori in attesa di risultati incoraggianti da parte di alcune delle maggiori società finanziarie Usa. ** "Con la Fed che ha alzato i tassi e probabilmente lo rifarà nel 2017, le banche stanno acquistando popolarità tra gli investitori", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets. ** La borsa di Londra registra nuovi massimi e alle 11,30 italiane segna +0,3% avviandosi verso un guadagno settimanale superiore all'1,5%, il miglior bilancio dall'inizio di dicembre. ** Alla stessa ora, il paneuropeo STOXX 600 segna +0,49%, mentre Francoforte +0,47% e Parigi +0,58%. ** I minerari sono invece sotto pressione con il prezzo dell'oro che ritraccia dal massimo delle ultime sette settimane in seguito al rafforzamento del dollaro. Fresnillo e Randgold perdono rispettivamente l'1,7 e lo 0,4%.