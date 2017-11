BORSE EUROPA negative, pesano farmaceutici dopo commenti Trump

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3302,55 -0,16 3290,52 FTSEUROFIRST300 1438,97 -0,29 361,42 STOXX BANCHE 173,59 0,19 170,27 STOXX OIL&GAS 323,83 0,11 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 267,55 -0,51 269,66 STOXX AUTO 567,06 -0,37 542,82 STOXX TLC 298,26 -0,69 292,22 STOXX TECH 370,12 -0,35 367,87 LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - L'azioanrio europeo è debole a metà seduta oggi, appesantito dal calo dei farmaceutici colpiti da alcune dichiarazioni rese ieri dal presidente Usa Donald Trump. Alle 12,10 italiane il comparto europeo healthcare segna -1,94%, vicino alle perdite peggiori da novembre. Il paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,25% alla stessa ora. Trump ha detto ieri che "le case farmaceutiche hanno spesso commesso reati facendola franca e restando impunite" speculando sui prezzi dei medicinali. . Case farmaceutiche come Novo Nordisk, Inmarsat e BTG registrano cali superiori al 5% questa mattina. In deciso ribasso anche la britannica Jupiter Fund Management dopo aver comunicato che i clienti hanno ritirato dai suoi fondi circa 373 milioni di sterline nel quarto trimestre, soprattutto uscendo dall'Europa. Il gruppo del lusso svizzero Richemont è invece in netto rialzo (+8%, migliore performance giornaliera degli ultimi quattro anni) dopo aver registrato un aumento della domanda di orologi e gioielli. Bene anche il rivale Swatch Group che mette a segno un +5% circa. Piatte le blue chip inglesi, con Tesco e AB Foods tra i titoli più deboli nonostante risultati in linea con le attese. Anche Sainsbury perde il 2%. La rivale Marks & Spencer sale invece del 2,5% dopo forti vendite natalizie. I titoli legate alle materie prime e ai metalli preziosi sono ancora una volta positivi, sostenuti dalla debolezza del dollaro, con Randgold Resources , Fresnillo, e Anglo American in buona salita. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia