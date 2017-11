BORSE EUROPA in calo, Italia bene nonostante volatilità Mps

LONDRA, 22 dicembre (Reuters) - INDICE ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.266,89 -0,12 3.267,52 STOXX EUROPE 600 359,65 -0,25 365,81 STOXX BANCHE 172,71 -0,28 182,63 STOXX OIL&GAS 317,48 -0,19 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 268,64 -0,16 285,56 STOXX AUTO 549,38 -0,01 565,06 STOXX TLC 289,84 -0,70 347,10 STOXX TECH 364,68 -0,73 355,86 L'azionario europeo è debole a metà seduta, con gli indici che scendono dai massimi dell'anno e la piazza italiana positiva in controtendenza nonostante la volatilità di Mps sulle incertezze del piano di salvataggio. Il titolo del comparto farma Actelion supporta il mood del mercato portandosi su nuovi massimi, dopo la notizia secondo cui sarebbe entrata in colloqui esclusivi con il suo possibile acquirente Johnson & Johnson. Alle 12,15 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,25%, in territorio negativo per il secondo giorno consecutivo dopo aver toccato i massimi dal 4 gennaio nella sessione di martedì. Monte dei Paschi balla tra segno più e segno meno oggi con gli investitori attanagliati dalle incertezze sul piano di salvataggio dell'istituto, mentre la borsa di Milano sale di mezzo punto percentuale e il comparto delle banche italiane registra un progresso dello 0,8%. I minerari sono oggi il comparto che soffre di più, in calo di oltre l'1% con i prezzi del rame ai minimi da un mese. Il settore resta in rialzo di quasi il 60% da inizio anno, ad ogni modo. Lo STOXX 600 sale del 5,4% sinora in dicembre e si avvia verso la sua miglior performance mensile da ottobre 2015. Tra i titoli sotto i riflettori in questo mese, Actelion, contornato da una schiera di possibili compratori, sale del 15% a dicembre dopo il +37% di novembre. Alle 12,30 italiane segna +3,91% dopo essere tornata a preferire un accordo con Johnson & Johnson piuttosto che con la rivale Sanofi (+1,7%). Da segnalare anche Ontex che sale di oltre il 5% dopo aver confermato contatti per una possibile acquisizione di Hypermarcas in Brasile, mentre Inchcape segna +5,1% dopo aver comprato un'azienda per la distribuzione in Sudamerica. Nokia è in netto ribasso dopo aver annunciato una serie di cause contro Apple per aver violato alcuni brevetti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia