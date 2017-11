BORSE EUROPA in calo, pesano banche, ma Stoxx vicino a max 11 mesi

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3266,56 -0,39 3267,52 FTSEUROFIRST300 1425,55 -0,29 1437,53 STXE 600 PR 360,28 -0,29 365,81 STOXX BANCHE 172,78 -0,52 182,63 STOXX OIL&GAS 318,23 -0,55 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 268,61 -0,51 285,56 STOXX AUTO 548,02 -0,03 565,06 STOXX TLC 292,41 -0,32 347,10 STOXX TECH 367,69 0,2 355,86 I mercati azionari europei sono oggi in calo, pur restando vicino ai massimi da 11 mesi grazie alle attività di acquisizione e fusione, mentre pesa la situazione del settore bancario italiano, a partire da Monte dei Paschi, e di quello spagnolo. L'indice pan-europeo STOXX cala quasi dello 0,3%, dopo aver raggiunto ieri i massimi dal 4 gennaio scorso. Anche l'indice delle blue-chip della zona euro è in calo. Londra perde lo 0,14%, Parigi lo O,5%, Madrid l'1%, Francoforte è piatta. ** Le banche spagnole sono in perdita, con Banco Popular , che scende quasi del 7%, dopo che la Corte Europea di Giustizia ha rovesciato la decisione di un tribunale spagnolo che limitava le passività della banca per le cosiddette "floor clause" nei mutui ipotecari. La Corte ha chiesto all'istituto di rimborsare i clienti per l'intera durata del prestito. ** Actelion guadagna il 5,6% dopo che alcune fonti hanno riferito a Reuters, ieri, che i negoziati per il takeover di Sanofi con la casa farmaceutica svizzera stanno facendo passi avanti. ** La svizzera Dormakaba sale del 5%, dopo che l'azienda del settore sicurezza ha convenuto di acquistare le attività di sicurezza meccanica da Stanley Black & Decker per 725 milioni di sterline. ** Volkswagen sale dell'1,3% dopo l'accordo da 1 miliardo di dollari per la riparazione o il riacquisto di altri 80.000 veicoli a diesel inquinanti venduti negli Usa. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia