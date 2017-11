BORSE EUROPA negative, FTSE 100 verso quinta settimana col segno più

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3304,12 -0,37 3267,52 STOXX EUROPE 600 364,81 -0,23 365,81 STOXX BANCHE 175,69 -0,2 182,63 STOXX OIL&GAS 325,31 -0,4 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 272,1 -0,28 285,56 STOXX AUTO 554,76 0,09 565,06 STOXX TLC 301,05 -0,15 347,10 STOXX TECH 366,75 -0,17 355,86 LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Le borse europee stamani sono in territorio negativo a seguito del calo dei titoli legati alle materie prime, ma l'indice benchmark si avvia a chiudere la migliore settimana da metà dicembre. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,25 italiane scende dello 0,23% a 364,81 punti, ritracciando ulteriormente dai massimi da un anno toccati in questi giorni ma ancora in rialzo di quasi l'1% per la settimana. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dello 0,02% e si avvia a chiudere la quinta settimana in positivo, il tedesco DAX perde lo 0,17% e il francese CAC 40 lo 0,42%. ** Nel settore dei metalli preziosi Fresnillo e Randgold Resources perdono il 2,4% e il 2% rispettivamente, dopo che l'oro è sceso rispetto ai massimi da un mese sul rialzo del dollaro e in vista dei dati Usa sul lavoro. ** Qualche pressione anche sugli energetici, con l'indice europeo oil & gas in diminuzione dello 0,43% dopo che i prezzi del greggio sono scesi sui timori che alcuni produttori possano non procedere agli annunciati tagli. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia