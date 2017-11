BORSE EUROPA in rialzo con utilities, rally banche italiane

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.134,30 1,08 3.267,52 STOXX EUROPE 600 347,22 0,77 365,81 STOXX BANCHE 169,70 2,18 182,63 STOXX OIL&GAS 302,82 0,91 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 266,43 1,87 285,56 STOXX AUTO 516,42 2,31 565,06 STOXX TLC 275,81 1,00 347,10 STOXX TECH 343,84 0,75 355,86 LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è in buon progresso a metà seduta, con il comparto bancario ai massimi da 11 mesi, sostenuto da ulteriori tagli ai costi annunciati da Credit Suisse e dal rally dei titoli finanziari italiani vicini a una due giorni di guadagni record dal 2012. Alle 12,30 italiane le banche europee salgono di oltre il 2% dopo aver toccato il massimo da gennaio, supportate in particolare dal balzo dell'8% di Credit Suisse che taglierà costi per 1 miliardo di franchi svizzeri (991 milioni di dollari). Il settore bancario italiano segna un +2,5% dopo che Reuters ha scritto in esclusiva che lo Stato potrebbe entrare in Mps con una quota di controllo da 2 miliardi di euro. Tra ieri e oggi le banche italiane registrano un guadagno pari circa al 12%, miglior performance dalla metà del 2012. Monte dei Paschi di Siena sale dell'8,9%. "Due grossi eventi politici sono passati senza calamità. Il mercato comincia a digerire l'eccesso di politica in Europa e il focus torna sull'economia", commenta Lorne Baring, managing director di B Capital Wealth Management. "L'azionario europeo è più cheap di quello Usa e i suoi dividendi sono più attrattivi. Mi sembra che stia avvenendo una rotazione geografica", aggiunge. Acquisti anche sui minerari sulla scia dell'aumento dei prezzi dei metalli, a loro volta in rialzo sulle prospettive della ripresa del comparto manifatturiero il prossimo anno. Lo STOXX Europe Basic Resources segna +2,5% alle 12,30 italiane, dopo aver toccato il massimo dalla metà del 2015 aiutando il benchmark paneuropeo STOXX 600 a portarsi alla stessa ora a +0,77. In apertura di seduta l'indice aveva toccato il massimo da due mesi e mezzo. Anche molti indici regionali toccano nuovi picchi. Il DAX registra sempre alle 12,30 +1,51%, sui massimi da un anno, il CAC +0,96% ai massimi da 11 mesi, mentre Milano +1,2% dopo aver registrato il massimo da sei mesi. In controtendenza PostNL cede quasi il 10%, peggior titolo dello Stoxx 600 oggi, dopo aver respinto un'offerta di takeover dalla belga Bpost . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia