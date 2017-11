BORSE EUROPA in rialzo con utilities, rally banche italiane

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.074,68 0,72 3.267,52 STOXX EUROPE 600 342,7 0,42 365,81 STOXX BANCHE 162,07 1,86 182,63 STOXX OIL&GAS 299,21 -0,32 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 258,45 0,25 285,56 STOXX AUTO 502,54 0,30 565,06 STOXX TLC 272,16 0,61 347,10 STOXX TECH 340,91 0,06 355,86 LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, con le utilities a guidare il rialzo del mercato dopo che la britannica Drax ha annunciato un piano per l'acquisizione di un fornitore di energia e quattro progetti per nuovi impianti di gas. ** Alle 12,30 italiane lo STOXX Europe 600 Utilities sale di circa il 2%, mentre Drax segna un progresso di oltre il 15. ** Alla stessa ora il paneuropeo STOXX Europe registra un +0,4% dopo aver ballato per tutta la mattina tra segno più e segno meno. ** La borsa di Milano guadagna più dell'1% sostenuta in particolare dal rally dei bancari che vedono un rimbalzo di quasi il 3% dovuto, secondo gli analisti, al fatto che sembrano allontanarsi elezioni anticipate e che il successore di Matteo Renzi avrà tempo per affrontare il problema delle banche in crisi. ** "Le banche salgono perché i mercati credono che la ristrutturazione del settore e l'aumento di capitale andrà avanti come programmato", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis a Bruxelles. ** Banca Popolare Milano, Banco Popolare e Mediobanca segnano guadagni tra l'1,4 e il 3%. Monte dei Paschi , alla disperata ricerca di 5 mld di euro questo mese per non affondare, cede quasi il 3. ** Il progresso dei listini è fiaccato comunque dal calo dei titoli legati alle commodities. Lo STOXX Europe 600 Basic Resources cede oltre l'1,5%, peggior comparto oggi dopo che metalli come il rame, l'alluminio e lo zinco scendono di circa un punto percentuale in media. ** In calo anche i titoli legati all'oil con l'indice di settore che perde lo 0,3% a seguito del ribasso dei prezzi del greggio. Anglo American , BHP Billiton, Rio Tinto e BP vedono decrementi tra lo 0,8 e il 3,4%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia