BORSE EUROPA piatte, sale azionario tedesco su euro debole, PostNL

INDICI ORE 14,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3086,15 0,25 3267,52 FTSEUROFIRST300 1373,48 0,04 1437,53 STOXX BANCHE 155,18 0,13 182,63 STOXX OIL&GAS 278,23 0,03 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,28 0,01 285,56 STOXX AUTO 492,21 0,87 565,06 STOXX TLC 331,32 0,23 347,10 STOXX TECH 333,15 0,05 355,86 LONDRA, 30 maggio (Reuters) - Le borse europee sono piatte oggi, con la prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse Usa a breve che spinge gli investitori a prendere rischi. L'azionario tedesco è ai massimi da un mese, con gli investitori che scommettono che la debolezza dell'euro contro il dollaro spingerà l'export tedesco. La presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, venerdì ha detto che la banca centrale dovrebbe alzare i tassi "nei prossimi mesi" se l'economia migliora come previsto e continuano ad aumentare i posti di lavoro, rendendo più probabile la possibilità di un aumento a giugno-luglio. Alle 14,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,04%, a 1.373,48 punti, dopo aver chiuso venerdì in rialzo dello 0,24%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX sale dello 0,3% e il francese CAC 40 dello 0,2%. Volumi sottili per la chiusura delle piazze di Londra e New York. ** L'operatore postale olandese PostNL sale di quasi il 4% dopo il fallito tentativo di takeover da parte della rivale belga BPost's, che perde il 2% circa. Le due società venerdì avevano detto di avere discusso un'Opa amichevole di Bpost su tutte le azioni di PostNL, ma alla fine non sono riuscite ad accordarsi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia