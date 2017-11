BORSE EUROPA in calo, guida ribassi H&M

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2933,8 -0,77 3267,52 FTSEUROFIRST300 1308,97 -0,53 1437,53 STOXX BANCHE 141,2 -0,71 182,63 STOXX OIL&GAS 273,37 0,44 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 236,63 -0,54 285,56 STOXX AUTO 476,48 -0,58 565,06 STOXX TLC 317,42 -1,04 347,10 STOXX TECH 310,04 -0,28 355,86 LONDRA, 16 maggio (Reuters) - Le borse europee quotano in calo con Hennes & Mauritz tra i peggiori dell'indice Ftse300 dopo i dati deludenti sulla crescita delle vendite. Si muove in controtendenza intanto Telecom Italia che sale dopo aver diffuso venerdì la trimestrale con un obiettivo in termini di riduzione dei costi superiore alle attese. Poco dopo le 10,20 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,6%, a 1308,37 punti. Bassi i volumi anche per la chiusura della piazza di Francoforte per una festività pubblica. L'indice europeo è in calo del 9% da inizio anno, con i mercati che risentono delle incertezze sulla tenuta dell'economia cinese, la seconda maggiore del mondo. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 è quello che contiene maggiormente la flessione e perde lo 0,4%, mentre cali attorno all'1% a Parigi , Madrid e Milano. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Hennes & Mauritz perde 1,5%, tra i peggiori dell'indice FTSEurofirst, dopo che il retailer ha riportato un incremento del 5% delle vendite in aprile sotto il 9% che era atteso da un gruppo di analisti sentiti da Reuters. ** Prudential Plc perde 1,3%, dopo che Morgan Stanley ha tagliato il target price sul titolo pur mantenenedo una raccomandazione "overweight". ** Gli indici settoriali delle materie prime e dei petroliferi sono gli unici che segnano rialzi rispettivamente dell'1,4% e dello 0,2%. ** Il produttore sudafricano di platino Lonmin balza del 14%. Il suo utile operativo è stato di 36 milioni di dollari, da una perdita di 6 milioni lo stesso periodo di un anno fa. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia