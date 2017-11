RPT-BORSE EUROPA recuperano dopo avvio negativo

INDICI ORE 11,07 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2970,42 0,46 3267,52 FTSEUROFIRST300 1317,91 0,21 1437,53 STOXX BANCHE 142,97 0,34 182,63 STOXX OIL&GAS 275,34 1,24 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,93 -0,2 285,56 STOXX AUTO 483,57 0,2 565,06 STOXX TLC 317,64 0,51 347,10 STOXX TECH 311,87 0,05 355,86 LONDRA, 12 maggio (Reuters) - Le borse europee recuperano dopo l'avvio in negativo delle prime ore, appesantite dalla performance di titoli del settore finanziario come Aegon e Credit Agricole Alle 11,07 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,21%, a 1437,53 punti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,07%, il tedesco DAX guadagna 0,31%, il francese CAC 40 lo 0,38%. I dati di Thomson Reuters StarMine indicano che il 61% delle aziende dello STOXX 600 hanno centrato o superato le previsioni sui profitti trimestrali. Molte di esse ci sono riuscite grazie a tagli di costi, per controbilanciare il calo dei ricavi. "Finora i risultati aziendali non sono stati così buoni", dice François Savary, chief investment officer di Prime Partners, società di gestione fondi e consulenza con sede a Ginevra. "Abbiamo ridotto la nostra esposizione sull'equity in aprile dopo che il mercato si è ripreso dai minimi di febbraio, e non vediamo necessità di tornare sul mercato, per il momento". Al momento il FTSEurofirst è sotto del 9% nel 2016, con i mercati azionari mondiali che hanno risentito dei timori per un rallentamento economico provocato dalla Cina. Karen Olney, equity strategist di Ubs, sottolinea come gli investitori stiano effettuando riscatti sugli Etf azionari europei e dice che i flussi in uscita sono al livello più alto dalla crisi finanziaria globale del 2008. Secondo Olney, i 10 miliardi di dollari di vendite nette degli Etf continentali europei da fine gennaio indicano come le misure di stimolo monetario della Bce stiano avendo solo un impatto limitato. Tra i titoli in evidenza oggi: ** L'assicuratore tedesco Aegon perde oltre il 9,5% dopo aver registrato una trimestrale peggiore delle attese con profitti pre-tasse di 462 milioni di euro. ** Credit Agricole perde oltre il 4%: la banca francese ha registrato un calo dell'utile netto di ben il 71% nel primo trimestre. Balza invece quasi del 7% il titolo dell'utility tedesca RWE, i cui risultati hanno superato le previsioni. ** La svizzera LafargeHolcim ha registrato un calo del profitto operativo più forte delle attese degli analisti, dopo la fusione che nel 2015 ha dato vita al più grande produttore mondiale di cemento: il titolo perde oltre il 2%; ** La catena francese di supermercati Casino guadagna il 6% dopo aver annunciato che intende lanciare un'offerta cash per le azioni di Cnova. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia