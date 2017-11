BORSE EUROPA in calo, pesa debolezza profitti

INDICI ORE 11,01 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2953,55 -0,85 3267,52 FTSEUROFIRST300 1313,29 -0,59 1437,53 STOXX BANCHE 141,92 -1,36 182,63 STOXX OIL&GAS 268,29 -0,98 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 240,01 -0,53 285,56 STOXX AUTO 481,49 -1,01 565,06 STOXX TLC 315,15 -0,64 347,10 STOXX TECH 311,89 -0,43 355,86 LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le borse europee sono in netto calo oggi, dopo due giorni di guadagni, sulla spinta dei deludenti profitti di alcune grandi aziende. Alle 11,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,59%, a 1437,53 punti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,22%, il tedesco DAX lo 0,53%, il francese CAC 40 lo 0,9%. Il titolo del gruppo francese JC Decaux, specializzato nell'advertising e nella cartellonistica, è tra i peggiori e perde oltre l'8%. Un outlook debole per il secondo trimestre ha spinto molte banche d'investimento a tagliare il rating e il price target. Perde nettamente terreno (quasi -8%) anche la banca austriaca Raiffeisen , sui timori relativi al progetto di fusione con la controllante Raiffeisen Zentralbank, che non è quotata. Guadagna invece circa l'11% la società editrice norvegese Schibsted , che ha registrato profitti core per il primo trimestre oltre le attese. I dati di Thomson Reuters StarMine indicano che il 60% delle aziende dello STOXX 600 hanno rispettato o superato le previsioni sui profitti trimestrali. Molte di esse ci sono riuscite grazie a tagli di costi, per controbilanciare il calo dei ricavi. "Sono ancora convinto che domini l'Orso, e penso che eventuali rally sul mercato riguardino le vendite. I risultati di alcune aziende hanno superato le attese, ma occorre ricordare quante di queste attese fossero state già ridimensionate", dice Terry Torrison, managing director di McLaren Securities, dal principato di Monaco. L'indice FTSEurofirst 300 è ancora sotto del 10% nel 2016, con i mercati azionari mondiali che hanno risentito dei timori su un rallentamento economico provocato dalla situazione in Cina. Tra i titoli in evidenza oggi: ** ABN Amro, la più grande banca olandese, ha registrato oggi profitti superiori alle attese, con il calo delle sofferenze bancarie, ma perde comunque il 2,3%; ** Il gruppo francese Alstom ha annunciato di non avere debiti, di aver migliorato il margine operativo e di contare su ordini da record per rispettare gli obiettivi 2020. Il titolo guadagna il 2,7%. ** Il gruppo europeo di telecomunicazioni Altice ha visto crescere il profitto operativo core del primo trimestre dello 0,9%, grazie alle attività in Portogallo e Usa che hanno contrastato il calo dei profitti nella controllata francese SFR; ** Il produttore belga di cavi d'acciaio Bekaert ha registrato oggi vendite trimestrali sotto le attese a causa del calo dei prezzi e della performance debole in America Latina, perde oltre il 4,2%. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia