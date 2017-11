BORSE EUROPA trascinate a minimi da tre settimane da minerari e banche

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2988,8 -1,44 3267,52 FTSEUROFIRST300 1323,59 -1,39 1437,53 STOXX BANCHE 147,76 -2,07 182,63 STOXX OIL&GAS 273,96 -2,16 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 246,98 -0,49 285,56 STOXX AUTO 482,09 -2,17 565,06 STOXX TLC 317,7 -0,11 347,10 STOXX TECH 317,13 -1,28 355,86 LONDRA, 3 maggio (Reuters) - I mercati azionari europei scivolano ai minimi da tre settimane trascinati dalla tedesca Commerzbank, in picchiata dopo i risultati, e dai titoli del settore minerario abbattuti dal calo dei prezzi dei metalli a seguito dei deboli dati sulla manifattura cinese. Alle 11,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde l'1,4%, a 1323,67. Ieri l'indice ha chiuso in rialzo dello 0,1%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX perde l'1,61%, il francese CAC 40 l'1,25% e il britannico FTSE 100 lo 0,71%. ** Commerzbank perde circa l'8%, il calo più pesante dell'indice paneuropeo, dopo aver registrato nel primo trimestre un utile netto in calo del 52%, affossato da mercati volatili e da bassi tassi di interesse. ** La prima banca europea Hsbc, dopo un iniziale segno più dovuto a una contrazione dell'utile trimestrale inferiore alle attese, viaggia ora in territorio negativo a -0,4%, allineandosi alla scia di vendite. ** L'indice europeo delle banche STOXX perde al momento oltre il 2% mentre l'indice Basic Resources è a -3,8% dopo la flessione dei prezzi dei principali metalli industriali a seguito della contrazione in aprile del manifatturiero per il quattordicesimo mese consecutivo, complice una domanda stagnante, situazione che obbliga le imprese a ridurre i posti di lavoro a un ritmo più intenso. "Sarei cauto sul minerario perché la crescita globale deluderà ancora e anche le commodity avranno la stessa sorte", ha commentato Gerhard Schwarz, head of equity strategy presso Baader Bank a Monaco. "Il dollaro si sta indebolendo e ci sono preoccupazioni che la valuta non sia più un volano per alcune società. I risultati del periodo non sono negativi ma dubito che l'outlook degli utili migliori in maniera significativa come atteso", ha aggiunto. Altri titoli da segnalare: ** Il chipmaker tedesco Infineon perde il 2,5% dopo aver peggiorato le guidance di utili e ricavi per l'intero esercizio. ** In controtendenza Solvay che guadagna circa il 4% dopo una trimestrale migliore delle attese con tagli dei costi a bilanciare il lieve calo dei prezzi dei prodotti per i clienti. ** Bene anche BNP Paribas a +1,68% dopo utili netti trimestrali in crescita del 10,1% con previsioni sulle sofferenze inferiori alle attese a bilanciare un crollo del business corporate e istituzionale. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia