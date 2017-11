BORSE EUROPA viste positive in avvio

LONDRA, 3 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in avvio in lieve rialzo dopo la seduta di ieri caratterizzata da volumi ridotti sul mercato del Regno Unito e in altre piazze europee per festività.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra piatto, il tedesco DAX apra in rialzo di circa 17 punti (+0,17%), mentre il francese CAC 40 dovrebbe salire di 10 punti (+0,23%).

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,1%. Il DAX è salito dello 0,8% dopo i dati sull‘attività manifatturiera che hanno mostrato ieri un massimo da tre mesi con i dati di aprile.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia