BORSE EUROPA in lieve aumento, volumi scarsi per chiusura Londra

INDICI ORE 13,19 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3041,26 0,43 3267,52 FTSEUROFIRST300 1344,9 0,17 1437,53 STOXX BANCHE 151,72 -0,21 182,63 STOXX OIL&GAS 281,23 -0,22 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 247,79 0,6 285,56 STOXX AUTO 495,76 1,01 565,06 STOXX TLC 319,03 0,39 347,10 STOXX TECH 321,85 0,69 355,86 LONDRA, 2 maggio (Reuters) - I mercati azionari europei sono lievemente positivi oggi, con volumi scarsi anche per la chiusura della Borsa di Londra. A trainare gli indici sono soprattutto i titoli tedeschi, dopo il risultato positivo dell'indagine sulla manifattura. Alle 13.20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,17%, a 1437,53. Venerdì scorso l'indice ha perso il 2,2%, e per il 2016 il segno resta ancora negativo di circa il 6%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX guadagna l'1% e il francese CAC 40 lo 0,55%. "L'azionario tedesco sta reagendo positivamente dopo i dati sull'attività industriale. E' una piacevole sorpresa, ma penso ancora che non siamo ancora fuori pericolo", dice Koen De Leus, senior economist di KBC a Bruxelles. "Non vediamo una grande accelerazione nel trend di crescita tedesco perché il rafforzamento dell'euro sul dollaro e la recente ripresa dei prezzi petroliferi continueranno a essere i principali fattori di freno". Gli investitori tenagono anche d'occhio sui profitti aziendali per avere indizi sulla direzione a breve termine del mercato. La stagione dei risultati sta registrando un'accelerazione, con 65 aziende presenti nell'indice STOXX 600 , tra cui Lloyds, Royal Bank of Scotland, Shell e Continental, che annunciano i risultati in settimana. Finora, secondo Thomson Reuters StarMine, il 43% delle società europee ha reso noti i propri risultati, e nel 62% dei casi le previsioni sono state rispettate o superate. Tra gli altri titoli da segnalare: ** Deutsche Bank perde il 2,5%: il Financial Times ha scritto che la banca tedesca avrebbe registrato problemi "seri" e "sistemici" nei controlli sul riciclaggio, sul finanziamento di attività terroristiche e sulle sanzioni. ** Vodafone perde oltre il 2%: ha scelto Bank of America Merrill Lynch (BofA), Kotak Investment Banking e Ubs come coordinatri globali congiunti della quotazione in borsa della propria controllata indiana, hanno riferito fonti, dando a via a un progetto a lungo atteso Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia