BORSE EUROPA viste poco mosse in avvio dopo -2,2% di venerdì

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in avvio poco mosso o lieve rialzo in una seduta in cui i volumi saranno ragionevolmente ridotti per via della chiusura di Londra, dovuta ad una festività nazionale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il tedesco DAX apra in rialzo di circa 6 punti (+0,06%), mentre il francese CAC 40 dovrebbe restare attorno alla parità nei primi scambi.

Venerdì 30 aprile l‘indice FTSEurofirst 300, che ha raggiunto il massimo degli ultimi tre mesi la scorsa settimana, ha chiuso la seduta in calo del 2,2%.

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia