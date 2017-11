BORSE EUROPA vicine a minimi 3 settimane, pesa calo Dialog e BHP

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2950,92 -0,78 3267,51 FTSEUROFIRST300 1306,63 -0,93 1437,53 STOXX BANCHE 144,33 -0,69 182,63 STOXX OIL&GAS 268,25 -1,45 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 244,04 -0,34 285,56 STOXX AUTO 474,74 -1,09 565,06 STOXX TLC 311,64 -1,37 347,10 STOXX TECH 313,68 -0,71 355,86 LONDRA, 4 maggio (Reuters) - Le borse europee si sono avvicinate ai minimi da tre settimane stamani, zavorrate da Dialog Semiconductor e BHP Billiton, e in scia al calo sui mercati asiatici legato ai timori per la crescita dell'economia globale e al rischio deflazione. Alle 11,55 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dello 0,93%, a 1.306,63 punti, dopo aver chiuso ieri a -1,74%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde l'1,28%, il tedesco DAX lo 0,77% e il francese CAC 40 lo 0,76%. "Potremmo avere un movimento al rialzo, ma restiamo in un mercato ribassista di più lungo termine", ha detto Andreas Clenow, chief investment officer di Acies Asset Management con sede a Zurigo. I titoli del settore minerario sono in calo, a causa della debolezza dei prezzi dei metalli e del rame in particolare, legata al rallentamento in Cina che ne è il principale consumatore a livello mondiale. "Le pressioni deflazionistiche persistono ed è difficile vedere i mercati fare dei passi avanti al momento", dice Richard Griffiths, direttore associato di Berkeley Futures. ** Il titolo Dialog Semiconductor perde quasi il 13%: il produttore dei chip usati negli smartphone Apple e Samsung Electronics ha riportato un calo del 58% nell'utile operativo sottostante. ** BHP Billiton perde più degli altri titoli del settore minerario (-7,3%), dopo che la magistratura federale in Brasile ieri ha avviato una causa civile da 155 miliardi di real contro Samarco e i suoi proprietari (Vale e BHP) per il crollo di una diga lo scorso novembre, che ha prodotto 19 morti e l'inquinamento di un fiume. ** In controtrend Societe Generale, che sale del 3,4% dopo essersi impegnata a ulteriori tagli di costi quest'anno. ** Il rialzo di SocGen favorisce anche i rivali BNP Paribas e Credit Agricole, rispettivamente +0,7% e +0,1%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia