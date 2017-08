BORSE EUROPA poco mosse, su Atene pesa rinvio vertice su bailout

INDICI ORE 13,36 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3118,54 -0,09 3267,52 FTSEUROFIRST300 1368,48 0,11 1437,53 STOXX BANCHE 155,7 -0,97 182,63 STOXX OIL&GAS 284,02 1,48 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 252,69 -1,32 285,56 STOXX AUTO 503,65 0,49 565,06 STOXX TLC 324,23 -0,07 347,10 STOXX TECH 327,89 1,13 355,86 LONDRA, 27 aprile (Reuters) - I mercati azionari europei sono sostanzialmente piatti oggi, sulla scia di una serie di risultati trimestrali alterni, mentre Atene perde quasi il 4% dopo che le autorità della zona euro hanno rinviato un vertice sul bailout. Alle 12,30 italiane l'FTSEurofirst 300 registra +0,09%, dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi tre mesi la settimana scorsa. Sulla borsa greca pesa la notizia, arrivata ieri sera, che i ministri delle Finanze della zona euro non si riuniranno domani e hanno necessità di più tempo per discutere due serie di provvedimenti di riforma che sbloccherebbero nuovi prestiti. "Abbiamo avuto un buon momento nelle ultime due settimane, ma penso che siamo ancora in un mercato dominato dall'orso. La mie indicazioni da qui in poi sono in negativo", dice Andreas Clenow, hedge fund manager per Acies Asset Management, con sede a Zurigo. Munich Re ha avvertito il mercato che registrerà un netto calo dei profitti per il primo trimestre dell'anno e che l'obiettivo per tutto il 2016 ora appare "ambizioso", col titolo che perde il 3,7% circa. La trimestrale della società è attesa per il 10 maggio. La società finlandese di raffinazione Neste perde circa l'8% dopo aver registrato perdite maggiori delle previsioni nei ricavi trimestrali, mentre la società austriaca di tecnologia Ams perde circa il 2% sulla scia dei risultati negativi di Apple, col primo calo nelle entrate in 13 anni. La tedesca Adidas guadagna invece l'8% dopo la notizia del +35% nei profitti operativi del primo trimestre. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia