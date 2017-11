BORSE EUROPA sotto pressione in attesa di Fed e Banca Giappone

LONDRA, 25 aprile (Reuters) - EUROSTOXX50 3.115,20 -0,83 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.364,04 -0,58 1.316,39 STOXX BANCHE 153,86 -1,52 194,21 STOXX OIL&GAS 275,88 -1,59 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 256,36 -0,94 228,22 STOXX AUTO 495,73 -1,15 481,95 STOXX TLC 324,11 -0,31 297,60 STOXX TECH 325,53 -0,44 290,51 ROMA, 25 aprile (REUTERS) - L'azionario europeo è negativo a metà seduta oggi, appesantito dalla debolezza dei comparti dell'auto, delle banche e dell'energia, con i titoli di Edf che perdono oltre il 7%, dopo l'annuncio di venerdì di un aumento di capitale. Gli investitori hanno guardato soprattutto alle possibili prese di profitto dopo i guadagni della scorsa settimana in cui è stato toccato un massimo degli ultimi tre mesi. Sulle piazze europee si fa sentire anche l'attesa per le riunioni dei board della Federal Reserve e di Banca del Giappone previsti in settimana. ** Alle 11,25 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,56. ** Intorno allea stessa ora l'indice tedesco segna -0,98%, il francese Cac 40 -0,63% e lo spagnolo Ibex -0,88%. Sui mercati tedeschi pesa la diffusione dei dati sull'andamento dell'indice di fiducia in Aprile fermatosi a 106,6 contro un'attesa del consensus di 107. ** I titoli della olandese Philips perdono oltre il 4% dopo che la società ha annunciato di voler collocare con una Ipo la propria divisione per le luci, valutata 5 miliardi di euro. La società sta anche valutando un vendita diretta di quello che sarebbe il maggior produttore del mondo di lampade. Ma il management si è detto più favorevole all'ipotesi di un collocamento. La vendita viene considerata necessaria per finanziare la concentrazione e la crescita nelle attività sanitare ritenute le più profittevoli. ** Edf dopo l'annuncio di venerdì di voler fare un aumento di capitale da 4 miliardi, di cui 3 sottoscritti dal governo francese, i titoli della società sono in deciso calo. Secondo il capo azienda Jean-Bernard Levy, che ha parlato con il quotidiano 'Le Figaro', "la società ha troppo debito e lo squilibrio fra patrimonio e capitale sta peggiorando". L'aumento secondo alcune banche d'affari sarà fatto con uno sconto del 15%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia