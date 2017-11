BORSE EUROPA attese in calo all'avvio

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - Mercati azionari europei attesi oggi in calo, dopo che ieri le borse del Vecchio Continente hanno chiuso col segno leggermente negativo nel giorno in cui, come atteso, la Bce ha confermato i tassi sui livelli attuali.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di circa 32 punti (-0,5%), il tedesco DAX di 43 punti /(-0,4%), il francese CAC 40 di 21 punti (-0,5%).

Ieri a guidare il ribasso sono state in particolare aziende come la svedese Ericsson e la francese Pernod, che hanno comunicato risultati deludenti.

In ogni caso, l‘indice pan-europeo FTSEurofirst 300 index si avvia a chiudere la seconda settimana di seguito in rialzo. (Atul Prakash)

