BORSE EUROPA in calo con petroliferi dopo mancato accordo Doha

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3039,46 -0,49 3267,52 FTSEUROFIRST300 1345,45 -0,37 1437,53 STOXX BANCHE 148,17 -0,35 182,63 STOXX OIL&GAS 266,74 -1,3 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 250,74 -0,7 285,56 STOXX AUTO 484,29 0,39 565,06 STOXX TLC 321,59 -0,61 347,10 STOXX TECH 331,87 -0,37 355,86 MILANO, 18 aprile (Reuters) - I mercati azionari europei sono in calo oggi, con i petroliferi deboli dopo che il prezzo del greggio è sceso fortemente a seguito dell'esito negativo dell'incontro fra i maggiori esportatori a Doha. ** Alle 11,10 italiane lo STOXX Europe Oil and Gas index cede l'1,3%. Royal Dutch Shell, Total ed Eni segnano tutte perdite tra il 2 e il 3%. ** Un accordo per congelare la produzione petrolifera Opec e non-Opec non è stato raggiunto ieri a Doha. ** "Gli effetti del fallimento di Doha sui prezzi del petrolio e su altri asset saranno il focus principale della seduta oggi", commenta Alessandro Balsotti, portfolio manager di JCI Capital Limited in una nota. ** Il comparto minerario perde l'1,3% con i prezzi del rame indeboliti dal calo del greggio. ** Alle 11,10 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,37%, poco sopra al minimo intraday da mercoledì, mentre l'Euro STOXX 50 -0,49%. ** Anche titoli legati alla produzione di chip come ARM Holdings e Dialog Semiconductor sono in netto ribasso oggi, con i trader che citano una notizia del quotidiano finanziario nipponico Nikkei secondo cui Apple continuerà a produrre iPhone ad un livello ridotto a causa di vendite poco soddisfacenti.. ** Reckitt Benckiser sale invece di circa l'1% dopo aver riportato vendite trimestrali leggermente migliori del previsto e confermato le previsioni annue. ** Sale dello 0,7% anche il settore turismo, sostenuto dal ribasso del greggio. TUI è tra i titoli a maggior rialzo con un +2,3% dopo che Berenberg ha aumentato la raccomandazione sul titolo a buy da hold. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia