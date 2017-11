8 aprile (Reuters) -

* Le borse europee hanno aperto in leggero rialzo con l‘indice FTSEurofirst 300 in progresso dello 0,3% in avvio. Ieri ha chiuso in calo dello 0,8%.

* Tra le singole piazze, in avvio il britannico FTSE 100 +0,5%, il tedesco DAX +0,5% e il francese CAC 40 +0,3%. Source text for Eikon: