BORSE EUROPA in lieve rialzo, sostegno da settori sanità, oil

INDICI ORE x,xx VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 2909,1 -0,01 3146,43 FTSEUROFIRST300 1298,8 0,04 1368,52 STOXX BANCHE 136,04 -1,2 188,77 STOXX OIL&GAS 251,45 0,48 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 238,04 -0,53 250,55 STOXX AUTO 461,56 -1,25 501,31 STOXX TLC 314,06 0,52 320,05 STOXX TECH 331,85 0,55 312,18 LONDRA, 7 aprile (Reuters) - Le borse europee oggi sono in leggero rialzo sostenute dal buon momento dei titoli di settori sanità e petrolifero, mentre pesano sull'indice gli andamenti di titoli come la Daimler che hanno staccato il dividendo. Alle 11,00 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,3%, dopo aver chiuso ieri con un progresso analogo. I titoli del settore sanitario stanno ancora guidando la lista dei migliori con un progresso dell'1,2% dopo che la fine degli accordi per una mega fusione Pfizer/Allergan ha fatto crescere l'attenzione su altre iniziative di consolidamento nel settore. ** Shire sale dell'1% dopo che la farmaceutica britannica ha detto che si aspetta che l'accordo per acquisire l'americana Baxalta andrà avanti come previsto. Roche sale dell'1% e Astrazeneca più del 2%. ** Il settore petrolifero guadagna 1,1% sul rialzo dei future sul greggio, sebbene alcuni trader avvertano che l'offerta reale e i fondamentali per la domanda non garantiscono una solida ripresa dei prezzi in questa fase. ** La tedesca Daimler scende di oltre il 3%. Tra le altre società che quotano ex dividendo, Skanska cala del 6,9%, il maggiore calo dell'indice FTSEurofirst, e Pearson perde il 5,5%. ** Wirecard sale del 3%, ma con volumi limitati, dopo che l'operatore di pagamenti tedesco ha registrato un rialzo degli utili annuali e ha proposto di alzare il dividendo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia