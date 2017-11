BORSE EUROPA in calo, comparto telecom sotto pressione

INDICI ORE 11,19 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3009,95 -1,12 3267,52 FTSEUROFIRST300 1327,03 -0,96 1437,53 STOXX BANCHE 143,86 -1,75 182,63 STOXX OIL&GAS 261,92 -1,33 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 247,29 -1,15 285,56 STOXX AUTO 504,39 -0,56 565,06 STOXX TLC 325,25 -1,5 347,10 STOXX TECH 336,75 -0,67 355,86 LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Le borse europee sono oggi in calo dopo i solidi guadagni acquisiti nei giorni scorsi, in seguito alle dichiarazioni della presidente della Federal Reserve Usa Janet Yellen, mentre il comparto telecom è sotto pressione. Alle 11,15 circa ore italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,95%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,67%, il tedesco DAX lo 0,67% e il francese CAC 40 l'1,16%. I titoli telefonici francesi stanno riportando i risultati peggiori, dopo che Orange e Bouygues hanno esteso a domenica il termine dei negoziati sulla possibile vendita di Bouygues Telecom, in mancanza di progressi fin qui. Orange perde il 2%, Bouygues il 3,7%. Ma perdono terreno anche le aziende rivali, con Iliad a -2,6%, Numericable-SFR -4,1% e Altice -1,7%. "Ieri vendevo Bouygues. Questi negoziati sulle offerte spesso prendono più tempo del previsto, e più durano, più c'è il rischio che vadano male", dice Rupert Baker, un equity sales executive di Mirabaud Securities. Tra i titoli da segnalare oggi: ** TUI Group è in rialzo del 5% dopo aver annunciato che le prenotazioni di vacanze estive sono più alte di quelle del 2015, mentre gli europei scelgono come destinazione la Spagna invece di destinazioni come la Turchia, ponendo così i conti in linea con l'obiettivo annuale. ** ALLIANZ perde quasi l'1%. La principale azienda assicuratrice europea sta cercando di vendere il proprio portafoglio polizze vita in Italia, che vale circa 4,5 miliardi di euro, hanno riferito fonti a conoscenza della questione. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia