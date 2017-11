BORSE EUROPA in rialzo, aiutano assicurativi, attesa per Fed

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3008,42 0,73 3267,52 FTSEUROFIRST300 1325,05 0,6 1437,53 STOXX BANCHE 146,72 0,16 182,63 STOXX OIL&GAS 259,82 -0,33 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 250,17 1,41 285,56 STOXX AUTO 494,75 0,44 565,06 STOXX TLC 324,74 0,75 347,10 STOXX TECH 333,54 0,73 355,86 LONDRA, 29 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo, dopo una chiusura in calo sui mercati asiatici, mentre il dollaro è in recupero in attesa di un discorso della presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che potrebbe dare indicazioni sui tassi d'interesse. Intanto il petrolio è sceso sotto i 40 dollari a barile, mentre le previsioni sulle scorte Usa raggiungono livelli da record. Un dato che, segnalando il prolungato stato di bassi livelli di inflazione, ha spinto in basso i rendimenti dei titoli di Stato. I titoli europei sono aiutati dal comparto assicurativo, con l'indice di settore che guadagna oltre l'1,4%. Alle 11,15 circa ore italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,6%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,3%, il tedesco DAX lo 0,64% e il francese CAC 40 lo 0,82%. "Dopo i commenti ottimistici di esponenti della Fed nel recente passato, ci aspettiamo che Yellen sia più equilibrata rispetto al comunicato più espansivo della Fed", dice Yujiro Gato, currency strategist per Nomura. "Chiaramente sarà un fattore chiave per il dollaro oggi". Yellen parlerà alle 17,30 ora italiana all'Economic Club di New York. I dati sulla spesa dei consumatori inferiori alle attese diffusi ieri hanno spinto gli analisti a ipotizzare che la banca centrale Usa sarà cauta sul ritmo dell'aumento dei tassi nel corso dell'anno. I policymaker della Fed nei giorni precedenti avevano invece parlato di un rialzo dei tassi già ad aprile. ** La casa farmaceutica francese Sanofi ha strappato ad AstraZeneca uno dei principali scienziati, facendone il proprio capo delle ricerche. Il titolo guadagna oltre l'1%. ** Bmw avrà cinque mesi in più per acquisire parti di sostituzione per airbag da Takata in relazione ad un massiccio richiamo dopo che i test hanno indicato problemi per alcuni elementi di gonfiaggio, ha fatto sapere l'agenzia statale Usa per la sicurezza automobilistica. Il titolo guadagna lo 0,75%. ** Volkswagen perde oltre l'1% dopo la notizia del richiamo di 5.600 auto Gold elettriche negli Usa per un problema alla batteria, ha annunciato ieri la società. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia