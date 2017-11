BORSE EUROPA salgono, rally Metro e minerari

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3052,78 1,59 3267,51 FTSEUROFIRST300 1342,53 1,45 1437,53 STOXX BANCHE 147,43 1,19 182,63 STOXX OIL&GAS 266,8 3,39 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,07 1 285,56 STOXX AUTO 505,17 2,01 565,06 STOXX TLC 330,23 1,46 347,10 STOXX TECH 338,47 1,42 355,86 LONDRA, 30 marzo (Reuters) - Le Borse europee oggi salgono, dopo che la presidente della Federal Reserve statunitense Janet Yellen ha fatto appello alla cautela sul rialzo dei tassi di interesse. Alle 12,20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,45%. L'indice delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna l'1,59%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 è in rialzo dell'1,74%, il tedesco DAX dell'1,69% e il francese CAC 40 dell'1,87%. Il FTSEurofirst resta comunque in calo del 7% dall'inizio dell'anno per via dei timori di un rallentamento dell'economia globale guidato dalla Cina. Questo rischio è la ragione per cui ieri Yellen ha detto che la Banca centrale Usa dovrà procedere con cautela sui tassi di interesse. Le parole di Yellen hanno indebolito il biglietto verde sui mercati valutari, mentre hanno spinto i titoli delle società minerarie ed energetiche: un dollaro meno forte rende le commodities più convenienti per gli investitori con altre valute. ** Il retailer tedesco Metro balza di oltre l'11,2% dopo aver proposto uno split in due società. ** Il gruppo di trasporti francese Alstom sale del 3,7% circa: gli investitori hanno accolto favorevolmente i nuovi obiettivi finanziari della società. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia