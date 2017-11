BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, aspettano Bce

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3016,92 0,02 3267,52 FTSEUROFIRST300 1334,68 -0,05 1437,53 STOXX BANCHE 152,39 -0,39 182,63 STOXX OIL&GAS 267,72 -0,5 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 250,31 0,17 285,56 STOXX AUTO 484,56 -0,88 565,06 STOXX TLC 328,25 0,51 347,10 STOXX TECH 327,45 0,3 355,86 L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta in attesa del board Bce che si riunisce nel pomeriggio e che dovrebbe varare nuove misure di stimolo per l'economia, secondo le attese di mercato. ** Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,05%. ** La Bce questo pomeriggio dovrebbe dare il via libera al secondo pacchetto di stimoli in tre mesi, spinta dai timori per un'inflazione ultra-bassa. ** Il mercato si attende che l'istituto centrale tagli il tasso sui depositi, già in territorio negativo, e rafforzi il suo programma di acquisto di asset, nella speranza di far salire i prezzi dopo che il mese scorso l'inflazione ha registrato di nuovo il segno meno. ** La prospettiva di un'azione da parte della Bce mette sotto pressione l'euro, la cui debolezza sostiene l'azionario con le aziende votate all'export che si giovano del calo della valuta. ** "Un euro debole è positivo per le borse europee", commenta Richard Perry, analista di Hantec Markets. ** Tra i titoli in evidenza, vanno bene gli assicurativi, con Aviva e Hannover Re che salgono rispettivamente del 5 e del 4,6% su risultati positivi ** Lagardere perde terreno invece su una trimestrale poco soddifacente. ** K+S perde quasi il 5% dopo aver avvertito i mercati della possibilità di un netto calo dei suoi profitti quest'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia