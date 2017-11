BORSE EUROPA su minimi una settimana, minerari deboli

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2972,31 -1,61 3267,52 FTSEUROFIRST300 1324,15 -1,28 1437,53 STOXX BANCHE 151,71 -1,32 182,63 STOXX OIL&GAS 269,99 -1,29 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 245,63 -1,61 285,56 STOXX AUTO 491,77 -2,01 565,06 STOXX TLC 323,44 -1,21 347,10 STOXX TECH 323,66 -1,89 355,86 LONDRA, 8 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è sui minimi di una settimana con i prezzi dei metalli che sono tornati a scendere a seguito di dati poco incoraggianti dalla Cina, primo consumatore al mondo di materie prime. Ne fa le spese il comparto minerario con l'indice relativo in ribasso di oltre il 4% e cali fino al 7,7% per i big del settore da BHP Billiton ad Anglo American , da Rio Tinto a Glencore. "I dati deboli sull'export cinese ci dicono che ci saranno ancora problemi nei mesi a venire, con la crescita globale in frenata", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets. "A mettere ulteriore nervosismo agli operatori, la consapevolezza che qualunque cosa faccia la Bce giovedì il mercato l'ha già scontata, mentre continuano le prese di profitto". Secondo un sondaggio Reuters tra i trader pubblicato ieri, la Bce aumenterà questo giovedì la consistenza delle sue operazioni mensili di acquisto di asset. Il mercato si attende inoltre un'ulteriore taglio al tasso, già negativo, sui depositi. Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 , che venerdì ha registrato il livello massimo da un mese dopo tre sedute consecutive di rialzo, segna un ribasso di poco meno dell'1,3%, portandosi al minimo dell'ultima settimana. Tra gli indici nazionali, Londra registra alla stessa ora -1%, Parigi -1,7% mentre Francoforte -1,5% nonostante il dato positivo sulla produzione industriale tedesca a gennaio. Tra i singoli titoli, la francese Casino cede l'1% dopo un nuovo attacco della società di ricerca Usa Muddy Waters. Burberry sale del 4% dopo che il Financial Times ha scritto che sta cercando aiuto per respingere un takeover. Volkswagen cede il 2% dopo che in Germania gli inquirenti hanno allargato l'inchiesta sullo scandalo emissioni, facendo salire il numero degli indagati da 6 a 17. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia