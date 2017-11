BORSE EUROPA attese in ribasso all'apertura

LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese oggi in calo all‘apertura.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in ribasso di 28 punti (-0,5%), il tedesco DAX di 39 punti (-0,4%) e il francese CAC 40 di 10 punti (-0,2%).

Oggi le borse asiatiche sono in rialzo sulla scia del dato positivo dell‘occupazione negli Usa, anche se Tokyo ha chiuso in calo, per le prese di profitto dopo il netto rally della scorsa settimana.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 aveva chiuso venerdì scorso a +0,68%.

