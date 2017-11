BORSE EUROPA salgono ancora a metà seduta, occhi su dati lavoro Usa

LONDRA, 2 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3121,9 1,72 3146,43 FTSEUROFIRST300 1385,72 1,53 1368,52 STOXX BANCHE 188,52 2,18 188,77 STOXX OIL&GAS 264,1 2,61 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 259,81 2,11 250,55 STOXX AUTO 467,12 0,63 501,31 STOXX TLC 327,06 0,87 320,05 STOXX TECH 315,52 2,18 312,18 Le borse europee sono positive a metà seduta con guadagni generalizzati nei vari settori, mentre gli investitori attendono i dati sull'occupazione Usa questo pomeriggio per indicazioni sulla tempistica dell'incremento dei tassi. Alle 12,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,5% circa, mentre l'Euro STOXX 50 delle blue chip segna +1,72%% dopo il calo di ieri. Una seduta positiva oggi, potrebbe significare per l'FTSEurofirst chiudere la settimana al rialzo. A ieri il bilancio settimanale era di un incremento dello 0,3%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +1,56%, il Dax tedesco +1,62%, mentre il francese CAC 40 sale quasi del 2%. Le attese degli analisti sui dati sul lavoro Usa sono positive e numeri forti potrebbero spingere la Fed ad un rialzo dei tassi in una delle due riunioni del board previste ancora quest'anno. Le preoccupazioni sulla crescita cinese e l'incertezza sul momento in cui finirà un decennio di espansione monetaria negli Usa hanno pesato sul mercato azionario nell'ultimo trimestre portando gli indici ai minimi del 2015. Alcuni investitori però ritengono che il mercato potrebbe essere ormai pronto per un rimbalzo mentre inizia un trimestre tradizionalmente positivo. "Il mercato sta cercando di trovare il suo equilibrio e credo che lo abbia raggiunto. Da un punto di vista strategico, l'azionario europeo non è mai stato così interessante", commenta Enrico Vaccari, fund manager di Italy's Consultinvest. Tra i comparti in maggior evidenza oggi i titoli del turismo e del leisure sono tra i migliori, con la tedesca Lufthansa che sale di oltre il 5% dopo un upgrade da parte di HSBC a buy da hold. Vanno bene anche i tecnologici dopo i cali visti di recente, con i produttori di chip colpiti da preoccupazioni riguardo agli ordini nel quarto trimestre da parte di Apple. Experian perde il 4,5% a seguito di uno scandalo su una fuga di dati sensibili in Usa. Volkswagen scende ancora del 3,5%, colpita dallo scandalo sui test truccati sulle emissioni dei diesel Usa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia